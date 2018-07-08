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新聞分析／建構國際理財平台 2障礙須克服

2018-07-08 00:50聯合報 本報記者孫中英

金管會日前發布金融發展行動方案，宣示建構台灣為國際理財平台。 圖／聯合報系資料照...
金管會日前發布金融發展行動方案，宣示建構台灣為國際理財平台。 圖／聯合報系資料照片
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金管會日前發布金融發展行動方案，宣示建構台灣為國際理財平台，過去廿年不管藍綠執政，不斷喊出要打造台灣為亞太金融中心、理財中心、籌資中心甚或資產管理中心，口號一變再變，不變的是做不成任何區域中心。

原因很簡單，不管是建構金融中心或理財平台，台灣始終有兩大障礙在前，一是台灣不具海外資產管理能力，國人的大半海外資金，至今還都是「老外」在管，二是「ＯＢＵ（境外金融業務分行）商品」，要開放可操作台幣，不能只限於「外對外（外幣對外幣）」商品。

雖然大家都覺得喊口號是老掉牙，但金融業者還是支持發展台灣為區域或國際理財平台。富邦金控高級顧問龔天行說，在台灣已是資本輸出國前提下，發展理財平台是對的政策，但方向要抓對，就是須培養台灣的海外資產管理能力，不是一味委外操作。

國外商品報酬率高，國人愛買海外商品。金管會統計，國人持有境外基金達三點四兆元，遠超過台股基金的二四○八億元規模。但央行當年開放境外基金時，未強制要境外基金業者須來台設投信，這麼多年來，台灣人大買境外基金，但投資操作決策不是出自新加坡就是香港

也就是說，境外基金只把台灣當通路，業者大賣產品同時，台灣本地資產管理能力沒增加，人才也沒訓練到。交通大學財務金融所教授葉銀華說，十年前金管會規畫，希望境外基金業者在台灣做投資決策，但外商以成本考量為由表示不可能。目前只能藉深耕等計畫因勢利導，也許教育訓練費用有增加，但大多外商「desk還是沒搬進來」；台灣錢繼續出走，投信基金加上全權委託部位高達七兆元，這些錢「至今大多是老外在管」。

再看吸引國際資金層面，此次金管會在建構國際理財平台內容中規畫放寬ＯＢＵ金融商品，吸引境外資金以ＯＢＵ為操作中心。葉銀華說，ＯＢＵ納入更多金融商品選項，雖能加大操作商品空間，但要成為真正的區域理財中心，就必須「碰台股、碰台幣」。

葉銀華直言，不管是台商或境外投資人會透過ＯＢＵ投資，「就是想投資台幣商品」，且ＯＢＵ商品若都是外幣，外資去香港、新加坡買就有了，報酬率說不定更好。但央行基於穩定匯率前提，始終堅持ＯＢＵ商品只能「外對外」，金管會十年前即建議開放台幣，至今仍面對鐵板一塊。

外資台股香港金融中心

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