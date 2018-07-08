3大原因 境外保險業務買氣急凍

2018-07-08 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



OIU保單銷售急凍，壽險業普遍看壞今年賣相。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年紅極一時的壽險業境外保險業務（ＯＩＵ）今年買氣急凍，前六月保費收入較去年同期大減百分之七十二。到六月底為止，十家主力銷售公司有三家業績掛蛋，兩家外商壽險公司停止ＯＩＵ業務，一家本國壽險業者則評估是否繼續推動，龍頭國泰人壽也解除ＯＩＵ專責任務編組，回歸各通路自行推展ＯＩＵ業務。

金管會自二○一五年起開放保險業可透過境外保險分公司，對外籍客戶銷售ＯＩＵ保單。在壽險業積極經營下，ＯＩＵ業務靠陸客撐起一片天，去年保費單年成長二點八五倍。但好景不常，在洗錢防制、全球高舉反避稅大旗、及陸客不來等前提下，今年ＯＩＵ買氣大退散。

已開辦ＯＩＵ業務的壽險公司，包括富邦、新光、國泰、全球、南山、台壽、三商美邦、安達、中壽、安聯人壽等，今年前六月ＯＩＵ保費加總僅二九○六點七萬美元，較去年同期的一億五一一萬美元，衰退高達百分之七十二點三五；其中有三家公司在上半年一張ＯＩＵ保單也沒賣出去。

由於買氣急凍，到六月底為止，確定安達、安聯等兩家外商公司鳴金收兵。安達人壽表示，因為商品策略調整，決定停售三檔ＯＩＵ商品；安聯人壽也說，因商品策略及大環境影響，六月起不再推動ＯＩＵ業務。兩家公司都表示，既有客戶服務及權益不受影響，由於ＯＩＵ非主力業務，停售後人力也不受影響。本國公司方面，國泰人壽今年起解除當初為推動ＯＩＵ成立的專責任務編組，改回歸各通路權責部門；三商美邦人壽則表示，正在評估是否還要發展ＯＩＵ業務。

ＯＩＵ在短時間內由盛轉衰，壽險公司歸納出三大原因。首先是洗錢防制規範趨嚴，尤其為因應今年十一月的亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）相互評鑑，金管會針對ＯＩＵ投保資格加上多道限制，且審查趨嚴，要求老外投保須出具有照片的雙證件、國外居住地址證明、入境證明等，ＯＩＵ投保成功件數因而減少。

其次，台灣ＯＩＵ保單「最大買盤」是陸客，撐起近三成的台灣ＯＩＵ保險市場，但蔡政府上台後，兩岸關係緊張，陸客來台人數下滑，加上大陸去年起加強外匯管制，資金更難外移，也嚴重打擊ＯＩＵ買氣。

最後則是全球反避稅，台灣也不能自外。台灣雖未能加入ＯＥＣＤ版的「ＣＲＳ（共同申報準則）」，但財政部已宣布要推比美國還嚴的台版肥咖條款，將與他國積極交換稅務資訊，台灣區域資金避風港角色不再，ＯＩＵ魅力因此消退。