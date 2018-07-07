建構OBU成跨國理財平台 學者：須碰台股、台幣

2018-07-07 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會日前發布金融發展行動方案，宣示要將台灣建構為國際理財平台。過去20年，不管藍綠執政，台灣不斷喊出要打造台灣為亞太金融中心、理財中心、籌資中心甚或資產管理中心，口號一換再換，事實是，台灣始終做不成任何區域中心。

原因很簡單，不管是建構金融中心或理財平台，台灣始終有兩大障礙橫亙在前；一是台灣不具海外資產管理能力，就連台灣大半海外資金，至今都還是「老外」在管，二是「OBU(境外金融業務分行)商品」，要開放可操作新台幣，不能只限於「外對外(外幣對外幣)」商品。

雖然覺得喊這些口號是老掉牙，但金融業者還是支持發展台灣為區域或國際理財平台。富邦金控高級顧問龔天行就說，在台灣已是資本「輸出國」前提下，發展理財平台是對的政策，但方向也要抓對，就是須培養台灣的海外資產管理能力，不是一味委外操作。

由於國外商品報酬率高，台灣人特愛買海外商品。金管會統計，國人持有「境外基金」達3.4兆台幣，遠超過台股基金2408億規模。但央行當年開放「境外基金」時，未強制要境外基金業者須來台設投信，這麼多年來，台灣人大買境外基金，但投資操作決策不是出自新加坡就是香港「不在台灣」。

亦即，境外基金只把台灣當通路，大賣產品同時，台灣本地資產管理能力沒增加，人才也沒訓練好。交通大學財務金融所教授葉銀華說，10年前金管會就規劃，希望境外基金業者「回到台灣」做投資決策，但外商以成本考量，大喊不可能。目前只能藉深耕等計畫因勢利導，也許教育訓練費用有增加，但「大多外商desk還是沒搬進來」；台灣錢繼續出走，投信基金加上全權委託部位7兆台幣，這些台灣人的錢「至今大多還是老外在管」。

再看吸引國際資金層面，此次金管會在建構國際理財平台內容中規劃，將放寬OBU金融商品，吸引境外資金以OBU為操作中心。葉銀華說，OBU納入更多金融商品選項，雖能加大操作空間，但台灣OBU要成為真正的區域理財中心，就「必須碰台股、碰台幣」。

葉銀華直言，不管是台商或境外投資人，會透過OBU來投資「就是想投資台幣商品」，這也是台灣市場最大特色，且OBU商品若都是外幣，外資去香港、新加坡買就有了，報酬率說不定更好。但央行基於穩定匯率前提，始終堅持OBU商品「只能外對外」，金管會10年前即建議開放新台幣，至今仍面對鐵板一塊。