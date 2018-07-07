親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公司法三讀通過
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

建構OBU成跨國理財平台 學者：須碰台股、台幣

2018-07-07 21:14聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會日前發布金融發展行動方案，宣示要將台灣建構為國際理財平台。過去20年，不管藍綠執政，台灣不斷喊出要打造台灣為亞太金融中心、理財中心、籌資中心甚或資產管理中心，口號一換再換，事實是，台灣始終做不成任何區域中心。

原因很簡單，不管是建構金融中心或理財平台，台灣始終有兩大障礙橫亙在前；一是台灣不具海外資產管理能力，就連台灣大半海外資金，至今都還是「老外」在管，二是「OBU(境外金融業務分行)商品」，要開放可操作新台幣，不能只限於「外對外(外幣對外幣)」商品。

雖然覺得喊這些口號是老掉牙，但金融業者還是支持發展台灣為區域或國際理財平台。富邦金控高級顧問龔天行就說，在台灣已是資本「輸出國」前提下，發展理財平台是對的政策，但方向也要抓對，就是須培養台灣的海外資產管理能力，不是一味委外操作。

由於國外商品報酬率高，台灣人特愛買海外商品。金管會統計，國人持有「境外基金」達3.4兆台幣，遠超過台股基金2408億規模。但央行當年開放「境外基金」時，未強制要境外基金業者須來台設投信，這麼多年來，台灣人大買境外基金，但投資操作決策不是出自新加坡就是香港「不在台灣」。

亦即，境外基金只把台灣當通路，大賣產品同時，台灣本地資產管理能力沒增加，人才也沒訓練好。交通大學財務金融所教授葉銀華說，10年前金管會就規劃，希望境外基金業者「回到台灣」做投資決策，但外商以成本考量，大喊不可能。目前只能藉深耕等計畫因勢利導，也許教育訓練費用有增加，但「大多外商desk還是沒搬進來」；台灣錢繼續出走，投信基金加上全權委託部位7兆台幣，這些台灣人的錢「至今大多還是老外在管」。

再看吸引國際資金層面，此次金管會在建構國際理財平台內容中規劃，將放寬OBU金融商品，吸引境外資金以OBU為操作中心。葉銀華說，OBU納入更多金融商品選項，雖能加大操作空間，但台灣OBU要成為真正的區域理財中心，就「必須碰台股、碰台幣」。

葉銀華直言，不管是台商或境外投資人，會透過OBU來投資「就是想投資台幣商品」，這也是台灣市場最大特色，且OBU商品若都是外幣，外資去香港、新加坡買就有了，報酬率說不定更好。但央行基於穩定匯率前提，始終堅持OBU商品「只能外對外」，金管會10年前即建議開放新台幣，至今仍面對鐵板一塊。

葉銀華認為，在穩定匯率前提下，可考慮「限額」開放，即放寬OBU個人或法人戶，在各自每年500萬、5000萬美元的結購售限額內做台幣業務，若永遠不開放，10年後雖不至於原地踏步，但可能只邁進一小步，離所謂的國際理財平台規劃還是很遠很遠。

交通大學教授葉銀華（左）。本報資料照片
交通大學教授葉銀華（左）。本報資料照片
分享

新台幣境外基金金管會

相關新聞

下半年投資焦點 外銀看好美國

2018-07-07 17:17

3家業績掛蛋 2家宣告不玩 OIU買氣大退散

2018-07-07 21:13

自小客「車禍事故」駕駛人比重 男性是女性2倍多

2018-07-07 06:01

上市櫃平均薪資 可望全都露

2018-07-07 01:24

元大台新玉山金 獲利靚

2018-07-07 00:09

中租反洗錢 設法遵部門

2018-07-07 00:09

10年債殖利率 20月新低

2018-07-07 00:09

滙豐固樁 強打新服務

2018-07-07 00:09

國銀搶高資產客 威脅外銀

2018-07-07 00:09

全台首家！星展導全球付款創新計劃 入企業網銀平台

2018-07-06 22:29

一通電話就搞定 近7成女性愛打電話買旅平險

2018-07-06 20:24

美元回檔市場觀望 新台幣本週平盤作收

2018-07-06 19:05

不止低薪公司 明年6月起上市櫃公司員工薪資全都露

2018-07-06 18:29

美中貿易開戰 顧立雄提3面向「每日關注」

2018-07-06 16:36

新台幣升4分 收30.500元

2018-07-06 16:17

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

別衝動！勞保一次領與年金差額又拉近了

2018-07-07 13:26

貿易戰火下…全球十大重災區 我排第二

2018-07-07 00:44

軍公教年改塵埃落定 勞保老年年金、一次領雙降

2018-07-07 13:46

公司法三讀後 69萬家公司快做這件事

2018-07-06 22:27

勞保只要領年金6.6年 就贏一次領

2018-07-07 13:48

元大台新玉山金 獲利靚

2018-07-07 00:09

幕後／真正動搖國本的 不是SOGO及大同條款

2018-07-06 22:14

日商醞釀漲價 MLCC喊到五倍

2018-07-07 01:33

銀行拿金管會規定構成不發獎金理由 顧立雄：我不樂見

2018-07-06 23:08

年改議題退燒 勞保老年給付、一次領都大降

2018-07-07 13:27

自小客「車禍事故」駕駛人比重 男性是女性2倍多

2018-07-07 06:01

技嘉入股淳安 躍第三大股東

2018-07-07 01:33

敏實大有來頭…市值逾千億

2018-07-07 01:33

市場派逆襲？大同條款 恐激化經營權爭鬥

2018-07-07 00:15

國銀搶高資產客 威脅外銀

2018-07-07 00:09

台廠繞道出貨 避開戰火

2018-07-07 01:33

挖礦退燒 技嘉6月營收減28%

2018-07-07 01:33

看公司法修正 會計師：重點在大小分流

2018-07-06 22:12

大同條款牴觸證交法有解 顧立雄：二法擇一適用

2018-07-07 12:41

公司法三讀 大同條款過關

2018-07-07 01:24

西華飯店集團第二代劉恒昌…滿腦新點子

2018-07-07 01:33

貿易戰衝擊／政院看制裁 對台衝擊小

2018-07-07 00:54

迎戰陸廠 面板業盼「開大門、走大路」

2018-07-07 00:35

市場派多沒買過半 律師：大同條款不至於掀經營權大戰

2018-07-06 22:12

王美花：公開收購團隊 可選擇適用證交法或公司法

2018-07-07 16:26

半導體設備市場有雜音 京鼎接單依然暢旺

2018-07-07 10:11

公司法翻修完成 王美花：理想與降低衝擊的拉鋸

2018-07-07 15:43

市場派搶經營權 會計師：大同條款較證交法可行

2018-07-07 17:25

記憶體第3季景氣 DRAM樂觀NAND有雜音

2018-07-07 14:59

貿易戰衝擊／工商界憂範圍擴大 波及出口

2018-07-07 00:54

公司若拒申報董監大股東 重者可廢止公司登記

2018-07-06 22:28

上市櫃平均薪資 可望全都露

2018-07-07 01:24

顧立雄：貿易戰若擴大 有因應措施

2018-07-07 00:33

3家業績掛蛋 2家宣告不玩 OIU買氣大退散

2018-07-07 21:13

公司法偏向市場派？ 柯總召妙答：別亂賣股票！

2018-07-06 22:26

大同條款綠營矛盾…兩派角力 賴揆周二拍板

2018-07-07 00:35

中租反洗錢 設法遵部門

2018-07-07 00:09

全台首家！星展導全球付款創新計劃 入企業網銀平台

2018-07-06 22:29

核四工程師 斷流發明獲獎

2018-07-07 01:03

核二2號機檢修順利 下午重新併聯

2018-07-07 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top