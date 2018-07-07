3家業績掛蛋 2家宣告不玩 OIU買氣大退散

2018-07-07 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



去、2017年紅極一時的壽險業境外保險業務(OIU)，今年買氣急凍，前6月保費收入較去年同期大減7成2。到今、2018年6月底為止，10家主力銷售公司，3家業績掛蛋，2家外商壽險公司鳴金收兵，停止OIU業務，一家本國壽險業者則評估是否還繼續推動，龍頭國泰人壽也解除OIU專責任務編組，回歸各通路自行推展OIU業務。

金管會自2015年起開放保險業可透過境外保險分公司，對外籍客戶銷售OIU保單。在壽險業積極經營下，OIU業務好不容易靠「大陸客」撐起一片天，去年保費年成長達2.85倍。但好景不常，在洗錢防制、全球高舉反避稅大旗、及陸客不來等前提下，今年OIU買氣大退散，幾乎打回原形。

已開辦OIU業務的壽險公司，包括富邦、新光、國泰、全球、南山、台壽、三商美邦、安達、中壽、安聯人壽等，今年前6月OIU保費加總僅2906.7萬美元，較去年同期的1億511萬美元，衰退高達72.35%，其中有3家公司在上半年，1張OIU保單也沒賣出去。

由於買氣急凍，到6月底為止，已有2家外商公司、安達及安聯人壽宣告鳴金收兵。安達人壽表示，因為商品策略調整，決定停售3檔OIU商品。安聯人壽也表示，因商品策略及大環境影響，自6月起不再推動OIU業務。兩家公司都表示，既有OIU客戶服務及權益不受影響，由於OIU非主力業務，停售後，人力也不受影響。本國公司方面，國泰人壽今年起，解除當初為推動OIU成立的專責任務編組，改回歸各通路權責部門自行開發OIU業務。三商美邦人壽則表示，正進行評估，看是否還要發展OIU業務。

OIU在這麼短時間，盛極轉衰，壽險公司歸納出3大原因；首當期衝就是洗錢防制規範趨嚴，尤其為因應今年11月的APG(亞太防制洗錢組織)相互評鑑，金管會針對OIU投保資格加上多道限制，且審查趨嚴，要求老外投保時須出具有照片的雙證件、國外居住地址證明、入境證明等，OIU投保成功件因而減少，市場開拓也受影響。

其次、台灣OIU保單「最大買盤」就是陸客。陸大媽和陸大叔撐起近3成的台灣OIU保險市場，但蔡政府上台後，兩岸關係緊張，陸客來台人數慘跌，且大陸自去年起加強外匯管制，資金更難外移，也嚴重打擊OIU買氣。