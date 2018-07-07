親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公司法三讀通過
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

印尼羽賽／戴資穎拍落何冰嬌 創生涯新高28連勝

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

下半年投資焦點 外銀看好美國

2018-07-07 17:17經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

外銀近期出具下半年投資展望報告，認為「牛市尚未結束」，美國一枝獨秀成為星展銀與法國巴黎銀行押寶對象，其中星展銀認為美股還處於合理價位，不過因為中美貿易等不穩定因素干擾，下半年股市波動恐將比上半年高。

星展銀更認為，義大利政局不確定性也可能擴散至其他歐盟國家、進而導致危機，除了美股之外，將原本看好股市的觀點轉為中立，甚至建議增加現金部位。

法國巴黎銀行指出，預期美國今年經濟表現佳，因減稅將可為今年國內生產總值帶來0.5％成長，今年通貨膨脹率也將持續上升到2.3％，預期今年美國聯準會將至少再升息兩次；但明年將可能放緩至2.1％，也因此，美國聯準會明年將僅會升息一次。

星展銀則認為，美國聯準會在2019年年底前，每季均會升息1碼，因認為目前市場未完全反映聯準會升息傾向，美國經濟展望仍舊樂觀，並認為牛市尚未結束，持續看好美股，美元也可望持續走強。

對於亞洲，近期中美貿易戰氣氛緊張，人民幣持續走跌，最近亞洲投資氣氛不平靜。星展銀指出，受到美國聯準會（Fed）升息影響，加上強勢美元環境，亞洲經濟恐將面臨較多外在壓力，下調亞洲股市觀點至中立。

另外，中美貿易緊張局勢發酵，加上美國聯準會（Fed）今年將至少再升息一至二次，也是外銀下半年建議要留意的風險，其中中美貿易戰隱憂不能忽視，星展銀指出，歐盟的政治風險也可能影響到歐洲市場。

不過下半年仍有值得注意的投資主題。星展銀指出，新的三大投資主題包括亞洲旅遊、人口老化以及數位時代的領先者，星展銀與法國巴黎銀行指出，世界經濟表現仍然穩健，通膨獲得控制，企業獲利成長良好，但市場風險正在醞釀中。

美國聯準會升息

相關新聞

上市櫃平均薪資 可望全都露

2018-07-07 01:24

元大台新玉山金 獲利靚

2018-07-07 00:09

中租反洗錢 設法遵部門

2018-07-07 00:09

10年債殖利率 20月新低

2018-07-07 00:09

滙豐固樁 強打新服務

2018-07-07 00:09

國銀搶高資產客 威脅外銀

2018-07-07 00:09

全台首家！星展導全球付款創新計劃 入企業網銀平台

2018-07-06 22:29

一通電話就搞定 近7成女性愛打電話買旅平險

2018-07-06 20:24

美元回檔市場觀望 新台幣本週平盤作收

2018-07-06 19:05

不止低薪公司 明年6月起上市櫃公司員工薪資全都露

2018-07-06 18:29

美中貿易開戰 顧立雄提3面向「每日關注」

2018-07-06 16:36

新台幣升4分 收30.500元

2018-07-06 16:17

年輕族群出險率 晚上8點後是高峰

2018-07-06 14:28

大數據看理賠事故／12星座 誰開車最穩？

2018-07-06 14:27

短期借車保險 保1天也OK

2018-07-06 14:25

星展信用卡帳單誤植 遭金管會開罰

2018-07-06 13:50

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

不止低薪公司 明年6月起上市櫃公司員工薪資全都露

2018-07-06 18:29

別衝動！勞保一次領與年金差額又拉近了

2018-07-07 13:26

貿易戰火下…全球十大重災區 我排第二

2018-07-07 00:44

公司法三讀後 69萬家公司快做這件事

2018-07-06 22:27

美中貿易戰若擴大 投顧：台灣產業大麻煩

2018-07-06 19:11

幕後／真正動搖國本的 不是SOGO及大同條款

2018-07-06 22:14

元大台新玉山金 獲利靚

2018-07-07 00:09

銀行拿金管會規定構成不發獎金理由 顧立雄：我不樂見

2018-07-06 23:08

日商醞釀漲價 MLCC喊到五倍

2018-07-07 01:33

自小客「車禍事故」駕駛人比重 男性是女性2倍多

2018-07-07 06:01

技嘉入股淳安 躍第三大股東

2018-07-07 01:33

市場派逆襲？大同條款 恐激化經營權爭鬥

2018-07-07 00:15

敏實大有來頭…市值逾千億

2018-07-07 01:33

國銀搶高資產客 威脅外銀

2018-07-07 00:09

核二2號機明日凌晨解聯 檢查後晚間併聯

2018-07-06 21:08

年改議題退燒 勞保老年給付、一次領都大降

2018-07-07 13:27

台廠繞道出貨 避開戰火

2018-07-07 01:33

軍公教年改塵埃落定 勞保老年年金、一次領雙降

2018-07-07 13:46

挖礦退燒 技嘉6月營收減28%

2018-07-07 01:33

看公司法修正 會計師：重點在大小分流

2018-07-06 22:12

台電擬發155億公司債 更新大林林口電廠

2018-07-06 19:09

2分鐘看SOGO案大事紀

2018-07-06 19:07

大同條款三讀 工商界憂常上演經營權大戰

2018-07-06 20:45

大同條款牴觸證交法有解 顧立雄：二法擇一適用

2018-07-07 12:41

公司法三讀 大同條款過關

2018-07-07 01:24

SOGO條款為何不溯及既往？ 經部：法律原則

2018-07-06 20:25

影／國泰航空最新A350-1000型客機搶進市場

2018-07-06 19:21

西華飯店集團第二代劉恒昌…滿腦新點子

2018-07-07 01:33

持股過半怎麼開股東會？公司法今闖關但與證交法打架

2018-07-06 18:47

迎戰陸廠 面板業盼「開大門、走大路」

2018-07-07 00:35

市場派多沒買過半 律師：大同條款不至於掀經營權大戰

2018-07-06 22:12

公司法大翻修 新創業者受惠良多

2018-07-06 19:41

勞保只要領年金6.6年 就贏一次領

2018-07-07 13:48

貿易戰衝擊／政院看制裁 對台衝擊小

2018-07-07 00:54

半導體設備市場有雜音 京鼎接單依然暢旺

2018-07-07 10:11

公司若拒申報董監大股東 重者可廢止公司登記

2018-07-06 22:28

貿易戰衝擊／工商界憂範圍擴大 波及出口

2018-07-07 00:54

公司法翻修完成 王美花：理想與降低衝擊的拉鋸

2018-07-07 15:43

大同條款過關有利市場派 顧立雄說「已兼顧衡平」

2018-07-06 18:18

公司法偏向市場派？ 柯總召妙答：別亂賣股票！

2018-07-06 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top