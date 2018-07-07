下半年投資焦點 外銀看好美國

2018-07-07 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



外銀近期出具下半年投資展望報告，認為「牛市尚未結束」，美國一枝獨秀成為星展銀與法國巴黎銀行押寶對象，其中星展銀認為美股還處於合理價位，不過因為中美貿易等不穩定因素干擾，下半年股市波動恐將比上半年高。

星展銀更認為，義大利政局不確定性也可能擴散至其他歐盟國家、進而導致危機，除了美股之外，將原本看好股市的觀點轉為中立，甚至建議增加現金部位。

法國巴黎銀行指出，預期美國今年經濟表現佳，因減稅將可為今年國內生產總值帶來0.5％成長，今年通貨膨脹率也將持續上升到2.3％，預期今年美國聯準會將至少再升息兩次；但明年將可能放緩至2.1％，也因此，美國聯準會明年將僅會升息一次。

星展銀則認為，美國聯準會在2019年年底前，每季均會升息1碼，因認為目前市場未完全反映聯準會升息傾向，美國經濟展望仍舊樂觀，並認為牛市尚未結束，持續看好美股，美元也可望持續走強。

對於亞洲，近期中美貿易戰氣氛緊張，人民幣持續走跌，最近亞洲投資氣氛不平靜。星展銀指出，受到美國聯準會（Fed）升息影響，加上強勢美元環境，亞洲經濟恐將面臨較多外在壓力，下調亞洲股市觀點至中立。

另外，中美貿易緊張局勢發酵，加上美國聯準會（Fed）今年將至少再升息一至二次，也是外銀下半年建議要留意的風險，其中中美貿易戰隱憂不能忽視，星展銀指出，歐盟的政治風險也可能影響到歐洲市場。

不過下半年仍有值得注意的投資主題。星展銀指出，新的三大投資主題包括亞洲旅遊、人口老化以及數位時代的領先者，星展銀與法國巴黎銀行指出，世界經濟表現仍然穩健，通膨獲得控制，企業獲利成長良好，但市場風險正在醞釀中。