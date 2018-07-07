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世足／南美唯一球隊淘汰！ 比利時2:1勝巴西第2度闖4強

自小客「車禍事故」駕駛人比重 男性是女性2倍多

2018-07-07 06:01聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦產險日前發布，大數據分析出的男、女性「最危險駕駛星座」，都是天蠍座。一時之間，天蠍男、天蠍女一片哀怨。但實際上，自小客車「車禍事故」駕駛人比重，卻是「男比女多」，男性占了67%、女性僅占33%。假設1年理賠車禍件數達20萬件，男性駕駛造成的事故就高達13.4萬件、女性才6.6萬件，男性是女性的2.03倍。

根據富邦產險大數據分析，天蠍男及天蠍女，各占富邦產險男、女性自小客車「車禍事故駕駛人」的11.5%、11.3%，「比重」看似並駕齊驅，但若加上性別因素，實際上，天蠍男的肇事機率，是天蠍女的2倍多。

富邦產險表示，數據分析，除最危險的天蠍座之外，男性的「天秤座及魔羯座」各占自小客車車禍事故駕駛人的10.4%、9.7%，是第2、3名危險駕駛，而男性「最安全駕駛人」星座是雙子座，在所有自小客車禍事故中，雙子座男性占比只有5.8%。

女性部分，第2名危險駕駛星座包括「處女座及天秤座」，都占女性自小客車禍事故駕駛人的10.6%，女性第3名危險星座，跟男性一樣也是魔羯座、占比10%。最安全的女性駕駛人星座則是金牛座，占所有自小客車禍駕駛人比重為5.9%。

產險業者表示，自小客車「車禍事故」駕駛人比重，「男比女多」，男性占67%、女性僅...
產險業者表示，自小客車「車禍事故」駕駛人比重，「男比女多」，男性占67%、女性僅占33%。記者孫中英／攝影。
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車禍星座產險

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