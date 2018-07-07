自小客「車禍事故」駕駛人比重 男性是女性2倍多

2018-07-07 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



富邦產險日前發布，大數據分析出的男、女性「最危險駕駛星座」，都是天蠍座。一時之間，天蠍男、天蠍女一片哀怨。但實際上，自小客車「車禍事故」駕駛人比重，卻是「男比女多」，男性占了67%、女性僅占33%。假設1年理賠車禍件數達20萬件，男性駕駛造成的事故就高達13.4萬件、女性才6.6萬件，男性是女性的2.03倍。

根據富邦產險大數據分析，天蠍男及天蠍女，各占富邦產險男、女性自小客車「車禍事故駕駛人」的11.5%、11.3%，「比重」看似並駕齊驅，但若加上性別因素，實際上，天蠍男的肇事機率，是天蠍女的2倍多。

富邦產險表示，數據分析，除最危險的天蠍座之外，男性的「天秤座及魔羯座」各占自小客車車禍事故駕駛人的10.4%、9.7%，是第2、3名危險駕駛，而男性「最安全駕駛人」星座是雙子座，在所有自小客車禍事故中，雙子座男性占比只有5.8%。