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原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

銀行拿金管會規定構成不發獎金理由 顧立雄：我不樂見

2018-07-06 23:08聯合報 記者孫中英╱即時報導

針對金融業「業務獎金20%遞延1年後發放，離退者不予發給」爭議，勞動部、金管會、全國金融業工會聯合總會(全金聯)、銀行公會昨天(5日)開會，會中達成決議，金融業發員工酬金獎勵，如係勞工因工作而獲得報酬，具有勞務對價性，應屬工資範疇路不得因勞工離職街，而影響勞工依法請領全額工資權利。

金管會主委顧立雄今天(6日)也說，他的態度傾向，「若發放條件已成就，就應該發放」。顧立雄說，他不樂見，銀行拿金管會要求遞延發放業務獎金的規範「去構成你(銀行)不支付他(員工)應得獎酬的理由」。

顧立雄說，金融監理法規要求業務獎金遞延發放，和銀行與員工之間的勞動契約條件是否「成就」發放獎金，「這是兩件事」，銀行不能拿金管會的規範「當作不發放的依據」，他說，若依雙方勞動契約規定，

應該要發放業務獎金，銀行就不能因為員工已離職，而不發放。

根據金管會核定的銀行公會「銀行業務人員酬金制度應遵行原則」第8條規定，銀行酬金制度應避免在交易成交後立刻「全數發放」。金管會銀行局也表示，酬金「遞延」發放，此舉主要是防堵，為衝高業績而發生不當銷售，絕對不是要銀行「反而可以據此不發給業務人員應得酬金」。

全金聯表示，工會並不反對主管機關金管會監管「不當銷售」，而採取「業務獎金20%遞延1年後發放」發給方式，但若經一定期間(多採1年)後，確定無重大缺失，理應發放遞延獎金，銀行不能因為員工離退而不發給，此舉不合理也不合法。全金聯還指出，目前僅渣打銀行、上海商銀等少數銀行不會扣發該筆獎

金，但大多數銀行，例如台北富邦銀行、匯豐銀行等多不發放，甚至已有銀行遭台北市政府勞動局裁罰。

金管會主委顧立雄。記者高彬原／攝影。
金管會主委顧立雄。記者高彬原／攝影。
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金管會金融業金聯

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