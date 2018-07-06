全台首家！星展導全球付款創新計劃 入企業網銀平台

2018-07-06 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



為客戶打造簡單順暢的銀行體驗，星展銀行（台灣）日前取得環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球付款創新計劃（Global Payments Innovation, gpi）認證，並成為全台金融業首家將SWIFT gpi創新匯款服務導入企業網銀平台的銀行，透過跨境交易即時追蹤功能，有效協助企業客戶掌握交易資訊的即時性與透明性。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，隨著企業逐步擴長全球業務版圖，跨境交易的頻率與需求也同步提升。傳統上，企業進行跨境資金交易時，最大的痛點就在於交易資訊更新不夠即時也不夠透明，以往匯款人若想確認跨境交易進度，必須打電話至匯款行詢問，等待匯款行詢問中間行，才能查詢資金進度。流程不僅繁複冗長，對企業而言，必須花費人力與時間查訊資金進度，也降低營運效率。

陶曉昀解釋，星展銀行（台灣）將SWIFT gpi導入企業網路銀行平台後，針對特定幣別的SWIFT gpi服務，提供跨境資金交易資訊的線上即時追蹤功能，企業客戶只需要登入星展銀行（台灣）IDEAL™企業網路銀行平台，就可以即時查看受款人是否已經收到款項，或是該筆資金目前的狀態為何，隨時掌握交易進度。這樣的創新服務，不僅提升跨境資金交易資訊透明度，也同時協助企業提升營運資金管理效率，更進一步掌握整體資金流量與狀況。

星展銀行環球金融交易服務處匯款產品部集團主管Atul Bhuchar表示，「我們了解客戶面對跨境匯款時的痛點及客戶需要完成的任務，搭配SWIFT gpi，星展銀行研發出真正數位化的服務。現在，星展銀行（台灣）的客戶僅需透過這項創新的匯款功能，即可強化其與世界各地供應商的關係。」

SWIFT亞太區支付業務主管Michael Moon表示，「我們非常高興亞洲最大及最創新的銀行之一的星展銀行，能在台灣擴大其SWIFT gpi服務。導入gpi即時追蹤功能後，可提升跨境支付流程的效率，增加台灣企業客戶對資金發出後的透明度，掌握資金何時到達收款人帳戶，使整個跨境支付流程更快捷，縮短供應週期和降低外匯風險。」

目前SWIFT gpi在全球每天約有15萬筆交易，總金額達1千億美元，透過SWIFT gpi，跨境資金的交易時間可大幅縮短至僅有數分鐘。星展集團中已有星展銀行（新加坡）及星展銀行（香港）於今年4月成為亞洲首批成功將SWIFT gpi導入企業網路銀行平台的銀行業者，現在星展銀行（台灣）的客戶也能享受數位創新所帶來的便捷，讓企業營運更有效率。