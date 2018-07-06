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台壽調查：50幾歲女性最愛電話投保旅平險

2018-07-06 22:28經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

暑假正是旅遊旺季，想要快樂出門、平安回家，台灣人壽今天提醒，民眾無論國內外旅遊，行前準備別忘了規劃旅平險讓旅途更安心，國外旅遊還享有全程25項海外急難救助服務。

旅平險投保管道多元，甚至只要一通電話撥打080免付費投保專線，立即有專人服務，兩分鐘內完成投保，一小時後保障生效。

台灣人壽表示，去（2017）年度出國旅遊的民眾中，逾八成是透過機場櫃檯或電話投保旅平險，電話投保之客群大部分是於出國當天或是前一、二天才投保，比例高達83%，且電話投保簡易快速，保費可以直接以指定信用卡支付，相當符合忙碌現代人的投保需求。

根據台灣人壽電話投保旅平險之「平安Call Call卡」近一年會員大數據顯示，67%的女性消費者最愛以電話投保旅平險，再一步分析電話投保旅平險的保戶，發現以50世代（51~60歲）為主力客群，占32%最多；其次依序40世代（41~50歲）占24%，以及61歲以上之世代佔23%，可見電話投保受到中年及長輩們的青睞、總占比為55%。

就保額來看，台灣人壽保戶以電話投保的平均保額國外為1,000萬元，國內為700萬元，保戶主要前往的國家為日本、大陸，國外平均投保天數為十天。

投保客群則以居住於台中市、台北市、新北市等都會地區最多，比率占五成以上。

因電話投保的主力客群為50歲以上的家庭經濟支柱者，對於意外保障的需求高，且額外加保海外疾病醫療保險附約的比率高達99%，更顯示出「平安Call Call卡」會員及眷屬出國加保海外就醫險意識高。

台灣人壽建議民眾，出國投保旅平險一定要附加海外突發疾病醫療保障，以出國五天為例，只要多花355元，即可附加保額新台幣100萬元的海外突發疾病醫療險，若前往日、歐、紐、澳地區，保障自動提升為150萬元；前往美國、加拿大地區，保障則自動提升為300萬元，以符合當地高醫療水準支出。

旅平險台灣人壽

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