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不止低薪公司 明年6月起 上市櫃公司員工薪資全都露

2018-07-06 18:29聯合報 記者孫中英╱即時報導

上市櫃公司員工薪資公布指標近日出爐。金管會表示，自108年度起，每年6月底前，在公開資訊觀測站公布「全部上市櫃公司」以下3大資訊；1.員工(不含董事)平均薪資資訊，2.非經理人全時員工平均薪資費用，3.自後、109年6月起，增加揭露所有上市櫃公司前1年度非經理人全時員工中位數資訊。

金管會主委顧立雄今、107年5月在立法院財委會答詢時表示，金管會將在明、108年6月底，公布各產業薪水最低的「末段班公司」。立法院財委會原先要求金管會公布「低薪」公司名單，還有人建議最好畫個「骷髏頭」重點標示哪些是賺很多、但苛刻員工的低薪公司。

但金管會表示，基於員工薪資費用及員工人數，本來就屬財報所載公開資訊，將採「全部揭露」所有上市櫃公司員工薪資資訊，且「不排名次」。亦即，上市櫃公司員工薪資會「全都露」，哪家公司高薪或低薪，比較即可知。

金管會表示，自明年起，上市櫃公司發布的員工(不含董事)平均薪資資訊，將包括「前1年度全部員工(不含董事)平均福利費用、平均薪資費用、公司每股盈餘(EPS)及其同產業公司平均數」。

至於「非經理人」全時員工平均薪資費用，會以3項、薪資與公司獲利是否不相當篩選標準來標示。即分別以欄位標示該公司是否有(1)「非經理人全時員工平均薪資未達50萬元」、(2)「EPS高於同業平均數，但非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、(3)「公司EPS較前1年度成長，但非經理人全時員工薪資平均數衰退者」情形，並列示出各公司「經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性」說明。

金管會主委顧立雄。聯合報資料照。記者陳柏亨／攝影。
金管會主委顧立雄。聯合報資料照。記者陳柏亨／攝影。
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薪資金管會低薪

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