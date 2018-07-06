大同條款過關有利市場派 顧立雄說「已兼顧衡平」

2018-07-06 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



立法院今天上午三讀通過《公司法》，其中「大同條款」闖關通過，增訂只要市場派持股滿三個月，且過半就可以召開股東臨時會改選董事，市場派解讀「市場派大勝」。今日下午金融監督管理委員會主委顧立雄被問到相關問題，他回答，「已經兼顧公司派與市場派的衡平」。

被視為「大同條款」的公司法173條之一，為避免防止再發生大同董監改選過程中，公司派以「送審資料不齊」為由，把市場派提名的董事全部剔除，這次《公司法》翻修，增修兩項規定。

一是有關「持股過半股東可自行召集臨股會，僅增訂得持股滿三個月的把關門檻」，未如七大工商團體主張持股應有一年以上限制，二是「取消公司對董事候選人的實質審查權」，公司法修正後，未來提名股東只要敘明被提名人學經歷，免檢附相關「證明文件」，由主管機關對大股東適格性進行審查」，也讓企業界擔心造成上市櫃公司經營權易攻難守，且有利市場派且陸資容易隱身其中，造成經營權不穩定。

金管會主委顧立雄今日下午出席期交所期交所復康巴士公益捐贈儀式公開活動，會前他被訪問到相關問題，他說，「不要單看哪一個公司條款，修改公司法第173條是適用每個公司」。他說這個版本是經過大家折衝，認為要有個緩衝期，所以訂為3個月，他認為滿3個月的持股過半股東可以招開股東會「已兼顧公司派跟市場派的衡平」。至於公司董監持股太低，使得經營權不穩的問題，顧立雄承諾「金管會所監理的金融機構，會來注意董監持股跟質押比例過高的問題」。

大同上屆改選董監事，因市場派結合「港皮陸骨」的陸資企業─龍峰集團，繞道敲進大同股權，被金管會抓到，光陸資龍峰集團，最高持股大同就高達18.5%。2017年5月，金管會查到龍峰國際透過永豐金證香港子公司，砸10億元買進大同4%持股，這部分持股已經出清。去年底再有人進一步檢舉，龍峰國際還透過香港外資託管的二個帳戶（香港金融數據證券及六福證）繞道來台敲進大同股票，而保管行則分別是兆豐商銀和群益證，這兩個帳戶分別持股大同近9%及9.51%，去年上半年持股最高合計達18.5%，在金管會要求下，至今已經全數出清。