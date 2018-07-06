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直播／學者組大學自主聯盟 李嗣涔：有良心者怎敢接教長

誤算60名卡友帳單挨罰 星展：深感抱歉

2018-07-06 15:12中央社 台北6日電

星展銀行（台灣）因信用卡系統問題，3個月內錯誤計算60名客戶的帳單金額，遭金管會裁罰，對此星展銀行（台灣）表示，深感抱歉，將更嚴謹處理相關作業，以維護客戶權益。

金融監督管理委員會今天表示，近期接獲不少民眾客訴信用卡循環信用金額遭錯誤計算的情況，了解後發現，星展銀行（台灣）在承受澳盛銀行台灣消金業務過程中，因信用卡系統建置及轉換時，在系統上線前測試、查核及覆核機制未臻完善，發生計息錯誤等相關缺失，金管會依規定開罰新台幣50萬元，並要求該行強化系統。

根據金管會調查，星展銀行（台灣）於去年12月併入澳盛銀行消金業務後，到今年2月，3個月累計有5、60件客戶信用卡的循環金額遭誤植的情況，影響金額超過新台幣100萬元。

對於金管會裁罰，星展銀行（台灣）表示，星展自發現新信用卡系統計息錯誤等問題，即主動通報主管機關。對於本次信用卡系統所造成的問題，星展深感抱歉。

星展銀行（台灣）表示，星展已在第一時間聯繫受影響的客戶，並已進行完成改正措施。星展銀行（台灣）以非常審慎的態度面對此事，將會更嚴謹地監控檢核相關作業流程，確保資訊的正確性及即時性，以維護客戶權益。

星展銀行信用卡澳盛銀行

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