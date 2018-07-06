親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

2018韓國小姐獲好評 網友驚豔「終於不是複製人」

光榮城市的陰暗面 柯文哲出書反揭施政盲點

星展信用卡帳單誤植 遭金管會開罰

2018-07-06 13:50中央社 台北6日電

星展銀行。聯合報系資料照／記者孫中英攝影
星展銀行。聯合報系資料照／記者孫中英攝影
分享

星展銀行（台灣）才剛宣布推出新信用卡以補足消金最後一塊版圖，如今卻遭金管會裁罰。金管會表示，星展因作業疏失，不少客戶信用卡帳單金額遭誤植，罰鍰新台幣50萬元。

金融監督管理委員會今天表示，近期接獲不少民眾客訴信用卡循環信用金額遭錯誤計算的情況，了解後發現，星展銀行（台灣）在承受澳盛銀行台灣消金業務過程中，因信用卡系統建置及轉換時，在系統上線前測試、查核及覆核機制未臻完善，發生計息錯誤等相關缺失。

根據金管會調查，星展銀行（台灣）於去年12月併入澳盛銀行消金業務後，到今年2月，3個月累計有5、60件客戶信用卡的循環金額遭誤植的情況，影響金額超過新台幣100萬元。

官員表示，就金管會的角度來看，星展銀行（台灣）有些部分應該是可以做的更好，但沒有做好，同時，考量星展銀行（台灣）合併澳盛銀行的準備期間較短，加上銀行作業難免會有錯誤出現，因此，開罰星展50萬元罰鍰。

同時，金管會除核處星展銀行（台灣）罰鍰外，也要求星展銀行（台灣）重新檢視系統，並應委請外部獨立機構進行檢視。

星展銀行於2016年11月宣布收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸、印尼等亞洲5個市場的個人金融與財富管理業務，金管會於去年8月通過星展銀行（台灣）合併澳盛台灣個金及財管案，分割基準日原訂於2017年11月25日，之後因系統整合問題，合併基準日遞延至2017年12月9日。

星展銀行（台灣）於今年6月起陸續換發星展信用卡，6月中旬更盛大舉行記者會，推出首張信用卡，宣示補足消金事業最後一塊版圖。

澳盛銀行星展銀行信用卡

相關新聞

央行：6月外資持有新台幣資產大減176億美元

2018-07-06 09:32

離岸風電融資 將設保險機制

2018-07-06 00:05

新台幣開平盤 為30.540元

2018-07-06 09:22

棒球、籃球到黑熊 銀行分行大吹特色風

2018-07-06 04:48

公銀董總 65歲天花板取消

2018-07-06 00:05

安聯新保費收入增79%

2018-07-06 00:05

金融挹注綠能 提前達標

2018-07-06 00:05

電子支付使用人次衝高

2018-07-06 00:05

兆豐攜手LINE 推線上換匯App

2018-07-06 00:05

兆豐銀下半年徵才300人

2018-07-06 00:05

人民幣保單 前五月銷售大增

2018-07-06 00:05

公股行庫董總 取消65歲天花板

2018-07-05 23:32

影╱兆豐銀優化線上結匯 日圓現鈔賣出匯率優惠0.1分

2018-07-05 22:03

吸引台商回台掛牌 金管會擬6大措施

2018-07-05 20:28

台灣電子支付交易文火慢熬 5月小幅成長6.38%

2018-07-05 19:49

台灣人瘋外幣保單最愛還是美元 5個月買了2681億

2018-07-05 19:48

美中貿易戰嚇趴台股 金管會喊安！宣稱三沒影響

2018-07-05 18:05

資金繼續流失 外資連續3個月淨匯出

2018-07-05 16:30

北港朝天宮「虎爺造型悠遊卡」 限量上市

2018-07-05 15:19

台灣Pay建制QR Code共通標準 3階段擴版圖

2018-07-05 14:40

瑞銀：美中貿易口水戰 加碼美公債日圓

2018-07-05 14:40

新台幣午盤貶3.8分 暫收30.539元

2018-07-05 12:21

台新ATM推悠遊卡绑帳戶自動加值

2018-07-05 11:50

金融建言白皮書 傳共六大主題31項

2018-07-05 11:05

存款戶綁悠遊卡加值 台新銀推ATM設定可享5%回饋

2018-07-05 10:45

新台幣早盤貶5.3分

2018-07-05 10:35

新台幣開盤貶1.9分 為30.520元

2018-07-05 09:13

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

最貴學區宅成交創三年新高 保持零賠售紀錄

2018-07-06 09:45

快加油！ 下週油價擬漲0.5元

2018-07-05 16:26

「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？

2018-07-05 14:30

台積電要在新竹300博覽會 讓人大開眼界

2018-07-05 15:11

台灣人瘋外幣保單最愛還是美元 5個月買了2681億

2018-07-05 19:48

國稅局獵漏 瞄準醫美診所

2018-07-06 01:54

重要民生物資 漲幅創40月新高

2018-07-05 23:41

吸引台商回台上市 金管會出招

2018-07-06 00:56

購買風電差價 經部：不會反映電價

2018-07-05 15:59

郭明錤上修新iPhone出貨

2018-07-06 00:43

被動元件業者擴產 設備廠沾光

2018-07-06 00:43

民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48

美中貿易戰嚇趴台股 金管會喊安！宣稱三沒影響

2018-07-05 18:05

工具機新接訂單有雜音

2018-07-06 00:43

勤業眾信4T策略 台灣優先

2018-07-06 00:43

公銀董總 65歲天花板取消

2018-07-06 00:05

鴻海聲明 調整派遣人力

2018-07-06 00:43

財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57

公司法拚三讀 工商團體發聲

2018-07-06 01:13

日Canon投資我基因檢測業

2018-07-06 00:47

公股董總取消派任年齡上限 財政部：非量身訂做

2018-07-05 21:52

統一蘇崇銘 出任神隆總座

2018-07-06 00:47

工研院新院士 產學大咖入列

2018-07-06 00:43

穩懋6月營收 年增19%

2018-07-05 16:07

朱志洋：台灣是公平社會 下輩子還喜歡在台灣

2018-07-05 14:07

仁寶總座交棒 整合、進擊雙箭衝刺

2018-07-05 14:40

公共政策平台提案降低進口車稅 財政部：無此規劃

2018-07-06 05:04

棒球、籃球到黑熊 銀行分行大吹特色風

2018-07-06 04:48

民眾熱搜高CP值房 雙北跌出前三名

2018-07-06 11:20

金管會公布最新外資數字 6月外資擴大匯出

2018-07-05 16:50

賴英里請辭 寒舍：蔡伯翰出任董事長

2018-07-05 15:58

新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55

比特幣只是暖身！ 台灣如何利用優勢抓住區塊鏈商機？

2018-07-05 14:39

兆豐銀下半年徵才300人

2018-07-06 00:05

金管會招手大陸台企 重中之重

2018-07-06 00:56

離岸風電融資 將設保險機制

2018-07-06 00:05

勞基法新制施行 列勞檢重點

2018-07-06 01:54

諾基亞推新機 供應鏈補

2018-07-06 00:01

勞基法新制爭議 勞動部：持續對外說明溝通

2018-07-05 14:33

中華電MOD收視創紀錄

2018-07-06 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top