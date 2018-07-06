星展信用卡帳單誤植 遭金管會開罰

2018-07-06 13:50 中央社 台北6日電



星展銀行。聯合報系資料照／記者孫中英攝影 分享 facebook

星展銀行（台灣）才剛宣布推出新信用卡以補足消金最後一塊版圖，如今卻遭金管會裁罰。金管會表示，星展因作業疏失，不少客戶信用卡帳單金額遭誤植，罰鍰新台幣50萬元。

金融監督管理委員會今天表示，近期接獲不少民眾客訴信用卡循環信用金額遭錯誤計算的情況，了解後發現，星展銀行（台灣）在承受澳盛銀行台灣消金業務過程中，因信用卡系統建置及轉換時，在系統上線前測試、查核及覆核機制未臻完善，發生計息錯誤等相關缺失。

根據金管會調查，星展銀行（台灣）於去年12月併入澳盛銀行消金業務後，到今年2月，3個月累計有5、60件客戶信用卡的循環金額遭誤植的情況，影響金額超過新台幣100萬元。

官員表示，就金管會的角度來看，星展銀行（台灣）有些部分應該是可以做的更好，但沒有做好，同時，考量星展銀行（台灣）合併澳盛銀行的準備期間較短，加上銀行作業難免會有錯誤出現，因此，開罰星展50萬元罰鍰。

同時，金管會除核處星展銀行（台灣）罰鍰外，也要求星展銀行（台灣）重新檢視系統，並應委請外部獨立機構進行檢視。

星展銀行於2016年11月宣布收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸、印尼等亞洲5個市場的個人金融與財富管理業務，金管會於去年8月通過星展銀行（台灣）合併澳盛台灣個金及財管案，分割基準日原訂於2017年11月25日，之後因系統整合問題，合併基準日遞延至2017年12月9日。

星展銀行（台灣）於今年6月起陸續換發星展信用卡，6月中旬更盛大舉行記者會，推出首張信用卡，宣示補足消金事業最後一塊版圖。