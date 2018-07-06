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棒球、籃球到黑熊 銀行分行大吹特色風

2018-07-06 04:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

一時之間，民營銀行分行吹起「特色風」，從棒球、籃球到黑熊，還有音樂和藝術分行。雖然還不確定，這些「特色」能吸到多少客源，但可以確定，至少會有人上門打卡 。

包括玉山、中國信託及台北富邦銀行，近年都推動「特色分行」。玉山銀行有新板特區藝術分行、台中音樂分行，和最新位在花蓮的黑熊分行。中信銀行和北富銀因為母集團下有「球隊」，分行特色都走「運動風」。中信銀行去年將台中洲際簡易分行改裝成「棒球風」分行，北富銀今年3月立即跟進，除了位在新莊的「悍將主題分行」，7月還加碼在台北內湖推「瑞湖勇士主題分行」。

觀察3大民營銀行的「特色分行」，首先都有地緣關係，像玉山的黑熊分行在花蓮，就是因為「花蓮縣大分山區」是全台灣黑熊密度最高區域，又稱為「有熊國」。玉山銀行遂選定花蓮分行為「台灣黑熊主題分行」，也希望讓台灣黑熊保育概念更往下扎根。富邦悍將主場在新莊，中信兄弟主場在台中洲際棒球場，兩間棒球風分行，自然各落腳新莊和台中。

其次、各銀行多半早有配合「主題分行」的金融商品，例如中信銀行和北富銀各自發行中信兄弟、富邦悍將聯名卡，想積極經營「球迷客戶」。玉山銀行與動物園合作發行的「台灣黑熊認同卡」今年也已邁入第4年。最後就是主題分行兼具「打卡兼教育功能」，玉山黑熊分行的營業大廳設有黑熊小學堂專區，提供台灣黑熊保育資訊，客戶辦理金融服務時，還能增長保育黑熊知識。北富銀的瑞湖勇士主題分行，直接設有5大拍照打卡點，吸引球迷朝聖，就算不辦金融業務，至少也可衝一下打卡人氣。

不過，銀行設這種「特色分行」，成本會不會更高？尤其現在一切講求「數位、線上」快速服務，銀行居然回頭在實體分行上動手腳，不是又走回頭路。不過，照北富銀總經理程耀輝的說法，實體分行能帶來的服務深度無可取代，至於一家主題分行的成本，他說「不算多」。

玉山銀行花蓮黑熊分行ATM專區「熊味十足」。圖／玉山提供。
玉山銀行花蓮黑熊分行ATM專區「熊味十足」。圖／玉山提供。
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北富銀瑞湖勇士主題分行行內打卡點之一。圖／富邦提供。
北富銀瑞湖勇士主題分行行內打卡點之一。圖／富邦提供。
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台灣黑熊玉山銀行中信銀行

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