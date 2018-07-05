新台幣匯率貶值3.9分 收30.54元

相關新聞
北港朝天宮「虎爺造型悠遊卡」 限量上市2018-07-05 15:19
瑞銀：美中貿易口水戰 加碼美公債日圓2018-07-05 14:40
新台幣午盤貶3.8分 暫收30.539元2018-07-05 12:21
台新ATM推悠遊卡绑帳戶自動加值2018-07-05 11:50
金融建言白皮書 傳共六大主題31項2018-07-05 11:05
存款戶綁悠遊卡加值 台新銀推ATM設定可享5%回饋2018-07-05 10:45
新台幣早盤貶5.3分2018-07-05 10:35
新台幣開盤貶1.9分 為30.520元2018-07-05 09:13
人民幣回穩 台幣升近1角2018-07-05 00:22
防兆豐事件重演 先做好法遵2018-07-05 00:22
銀行攻中東 可走「綠色通道」2018-07-05 00:22
寶佳股息 估進帳逾10億2018-07-05 00:22
台灣Pay進化 推QR Code共通標準2018-07-05 00:22
解讀金融市場／台灣資本市場 體質很健康2018-07-05 00:20
金金併 外資點名九金控2018-07-05 00:20
櫃買組團 赴星馬引資2018-07-05 00:06
教師證券研習 下周登場2018-07-05 00:06
證交所ETF講座 人氣旺2018-07-05 00:06
利變保單升息潮啟動 別貪了利差忘了匯差...2018-07-04 23:30
台灣Pay QR Code共通標準起步走2018-07-04 23:14
下半年最大一波 8家逾40張 美元利變保單吹起升息號2018-07-04 21:02
影／台灣今年經濟成長率 富邦金上修至2.5%以上2018-07-04 17:37
4至16%不分國內外 銀行競推刷卡回饋專案2018-07-04 15:57
打造台灣本土行動支付生態圈 財政部三管齊下2018-07-04 15:48
在家也能搶優惠！ HAPPY GO線上兌點開跑2018-07-04 14:28
省錢！「現金回饋網」血拼 訂房訂機票都能現賺2018-07-04 14:28
人民幣急升！離岸漲近300點 在岸升穿6.622018-07-04 11:36
29元價位拜拜 富邦金：美元將獨強到今年第3季2018-07-04 11:27
美歐央行「正常化」速度不同調2018-06-12 00:35
熱門文章
金金併 外資點名九金控2018-07-05 00:20
美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌2018-07-05 02:00
買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了2018-07-05 11:16
新iPhone訂單 傳緯創出局2018-07-05 02:00
離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度2018-07-05 05:59
小米到底值多少？謝金河這樣說2018-07-04 22:10
陸限排效應 銅箔基板價喊漲2018-07-05 02:00
比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬2018-07-05 10:49
貿易戰在即 晶片巨人先遭殃2018-07-05 02:00
下半年最大一波 8家逾40張 美元利變保單吹起升息號2018-07-04 21:02
鴻海小金雞 天鈺重新申請上市2018-07-05 02:00
iPhone傳配三鏡頭 大立光進補2018-07-05 02:00
派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益2018-07-05 09:05
鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色2018-07-05 02:00
簡立峰看台灣人才…不知自己優秀2018-07-05 02:00
沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電2018-07-05 05:59
Google AI在台起跑 下一波Amazon2018-07-04 23:17
宏泰團隊砸515億 收購中嘉2018-07-05 00:35
專家：聯電告贏美光 實淪美中晶片戰犧牲品2018-07-04 17:37
寶佳股息 估進帳逾10億2018-07-05 00:22
陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮2018-07-05 02:00
崇越：半導體還會旺三年2018-07-05 00:06
南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移2018-07-05 09:02
高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%2018-07-05 06:00
買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降2018-07-05 11:27
離婚取得土地 可免土增稅2018-07-05 00:11
巨大斥資17億 匈牙利設廠2018-07-05 02:00
北台電源 遇「三卡」困境2018-07-05 00:38
金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天2018-07-05 07:58
三民營廠供電 也有變數2018-07-05 00:38
翁宗斌資歷完整 無縫接軌仁寶2018-07-04 22:45
台灣Pay進化 推QR Code共通標準2018-07-05 00:22
捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大2018-07-05 13:03
仁寶世代交替 陳瑞聰感慨產業競爭成本大增2018-07-04 20:06
蘋果AR主鏡頭 明年有譜2018-07-05 02:00
「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？2018-07-05 14:30
翁宗斌升仁寶總經理 股價要翻倍2018-07-04 22:44
財部大禮 即起半年電動車2優惠可併用2018-07-04 23:23
女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億2018-07-05 12:32
Google看AI 台灣機會來了2018-07-05 02:00
留言