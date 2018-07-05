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擔心年改結果 退休族湧入台銀分行

2018-07-05 16:09經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

軍公教退休人員年改前最後一筆優惠存款7月1日入帳，近日台灣銀行各地的分行陸續湧入...
軍公教退休人員年改前最後一筆優惠存款7月1日入帳，近日台灣銀行各地的分行陸續湧入關心自己優存利息入帳情況的退休人員。 記者許正宏／攝影
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年金改革7月1日起上路，軍公教退休人員年改前最後一筆優惠存款7月1日入帳，近日台灣銀行各地的分行陸續湧入關心自己優存利息入帳情況的退休人員，台銀為此也上緊發條擬妥因應措施，為避免人潮過度擁擠，台銀發函各單位務必熟讀作業程序，視情況為退休人員設立專櫃，協助處理相關事宜。

退休軍公教優惠存款統一入帳退休人員台銀帳戶，由於每位退休人員退休日期不同，優存起息點不同，入帳金額也不一樣，許多退休人士關心自己的優存入帳情況，近日紛紛前往台灣銀行刷本子了解入帳狀況。

台灣銀行考量軍公教年金改革同步實施，多數退休退伍人士的優惠存款縮水，可能引發不安及反彈情緒，進而引發客訴，特別加強各分行因應對策。

台銀除了要求同仁在客戶臨櫃洽詢業務時，務必秉持同理心和及關懷態度，也要求同仁為這些退休人士提供盡可能的協助。

為了維持服務品質，以及保持個營業大廳動線流暢，台銀特別指派熟悉業務的同仁在營業大廳處理相關作業。

據了解，台銀已擬妥應對策略，必要時成立專櫃，製發號碼牌等方式，來協助辦理存摺補登作業及優存業務事宜，以及提醒客戶到期日。

為避免久候人潮，台銀要求各分行主管務必加派人力支援，尤其是中午用餐時間，務必讓營業單位維持正常運作。

退休台銀年金改革

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