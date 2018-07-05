銀行對離岸風電融資觀望 金管會：營造友善環境

2018-07-05 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



離岸風電5.5GW的遴選、競標已告一段落，接下來的關切焦點已輪到風電融資，金管會副主委鄭貞茂今（5）日表示，金管會將持續鬆綁法規、營造友善環境，金融機構是否給予融資，仍要靠業者自主評估風險與獲利。

金管會今天在行政院會上報告「綠色金融行動方案執行成效」；外界關切，既已有躉購價格保證收購，為何國內銀行對離岸風電融資仍在猶豫，是否是慶富案打擊公股行庫對風電融資的信心。

鄭貞茂表示，由於離岸風電是採「專案融資」，但台灣過去缺乏這方面的技術，離岸風電有很多不確定因素；因此，金管會要設計新型產品，例如保險相關商品，協助銀行業者投融資，相信若有保險機制，銀行業會更放心融資。

鄭貞茂也說，財政部會鼓勵公股行庫來做，但最終是否參與風電融資，還是要銀行根據其風險及獲利自主來做，金管會則是站在協助角色，例如檢視法規是否需要鬆綁等。

鄭貞茂也舉例，據國內第一座示範風場的經驗，已獲得國內外共11家銀行，100多億元的融資，目前沒有聽到業者融資遇到什麼困難。