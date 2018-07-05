高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%
因應全球貿易衝突升溫，引發資金快速輪動，在金融市場波動加劇下，不少投資人轉選擇優惠定存作為理財首選，凱基銀行即日起推出「四幣得利優惠定存」專案，其中新臺幣利率最高達1.25%、外幣利率達3.6%，鼓勵民眾把握優惠定存機會進行理財。
凱基銀行理財產品部資深協理王志偉表示，國人偏愛儲蓄，定存向來是接受度最高的理財方式，除了可賺取利息，一般定存專案年期最長不超過一年，在資金的調度上相對具彈性，因此各銀行業者紛紛趁勢推出不同幣別之優惠定存專案搶市。
凱基銀行即日起至107年9月28日止推出的「四幣得利優惠定存」專案，針對前往凱基銀行以新資金承作新臺幣、美元、人民幣、澳幣定存的投資人，提供極具市場競爭力的優惠定存利率，新臺幣6個月及1年期，年息最高為1.2%及1.25%；美元3個月及1年期年息最高分別為2.5%及2.75%；人民幣3個月及1年期年息分別為3.5%及3.6%；澳幣3個月及1年期年息分別為2%及2.25%，讓民眾資金運用更具效率，掌握理財先機。
今年來政經詭譎多變，國內央行利率連續八季維持不變，王志偉表示，民眾可選擇優惠定存作為保守資產配置的一環，除了新臺幣之外，外幣也是資產配置上不可或缺的部位。
包括美元、澳幣及人民幣等均為國人常用外幣，長期仍具投資優勢，且外幣可以提供的優惠定存利率較高，王志偉建議，投資人可以因應各貨幣的升息趨勢與自身資金運用的靈活度，將資金分別搭配長短天期的定存專案，在等待市場趨穩的同時獲取較佳的利息收入，也可為未來子女海外留學、國外旅遊、購買外幣保單或外幣投資等相關外幣運用需求做準備。
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