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台灣Pay QR Code共通標準 預計11月綁定信用卡

2018-07-05 00:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣本土行動支付向前跨一大步，「台灣Pay QR Code共通標準」建構台灣行動支付環境標準及基礎，成功整合8大公股行庫等22家銀行、超商、電子票證、電子支付業者加入。萊爾富超商將於今年7月18日上線，全家超商也將於年底加入服務，統一和ok超商則預計是明年第一季上路；預計11月綁定信用卡

「公股事業金融科技研發成果整合平台」召集人暨財政部次長蘇建榮表示，「台灣Pay QR Code 共通標準」朝「整合生活帳單」、「導入四大超商支付」，並「結合信用卡」等三階段發展，有信心年底突破500萬用戶，打造台灣本土行動支付生態圈。

蘇建榮解釋，「台灣Pay QR Code共通標準」是「標準」，不是品牌、商品，做到「一個QR Code，各業者都能共通使用」，讓政府、店家、支付業者及消費者都享受便利。

目前台灣Pay是綁定金融卡，已經做到整合生活帳單。民眾綁定金融卡後，只要用手機掃描帳單上的「台灣Pay QR Code」，就可從銀行金融卡帳戶扣款，輕鬆繳納各項稅費單據。預計11月連結Visa、Master及JCB國際卡組織，將可綁定信用卡，可用信用卡付款並支付海外消費。

電子支付業者歐付寶及電子票證業者悠遊卡，都表示將加入「台灣Pay QR Code共通標準」，但行動支付市場市占估計超過6成「街口支付」卻已公開表明不參與「台灣Pay QR Code共通支付標準」計畫。

蘇建榮表示，雖然街口支付已拒絕，但還是歡迎隨時加入，台灣Pay是共同標準、數位金融金流的基礎設施，只要願意進來，就可以享受運用場景擴大的好處。目前最大工作是擴大應用場景，有更多店家加入，讓消費者更便利，「屆時不求人家，人家也會來」。

悠遊卡總經理陳亭如說，QR-Code支付成本低，店家接受度高，連攤販也可使用，加入台灣Pay QR-Code共通標準，可擴大悠遊卡消費運用範圍、頻率，提高客戶的黏著度及深入度。

萊爾富超商信用卡行動支付

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