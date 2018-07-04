下半年最大一波 8家逾40張 美元利變保單吹起升息號

2018-07-04 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



壽險業啟動下半年最大一波利變型保單「宣告利率調升潮」。8大公司48張外幣利變型保單「宣告利率」自7月起全面調高；美元利變保單宣告利率正式站上4%，人民幣利變保單宣告利率最高也有3.6%。利率雖極為誘人，但專家提醒，新台幣自今年第2季起已走軟，上半年換匯甜蜜點已過，購買外幣保單，應綜合考量資產配置，別貪了利差忘了還有匯差。

上周有家外銀推出4%美元存款專案，但只敢「促銷7天」，真正大動作的是壽險業。由於美國聯準會6月再次升息1碼，美國聯邦基準利率已升至1.75%到2%，台灣壽險業利變保單「宣告利率」7月起，跟著吹起升息號；共有新光、全球、富邦、元大、台壽、國泰、遠雄、台銀人壽8家公司調升40多張美元利變型保單宣告利率。

其中，全球人壽1張躉繳美元利變增額壽險，7月起宣告利率升至4%，奪下市場「最高」宣告利率保單王座。元大、全球和新光人壽各有1張美元利變增額壽險，宣告利率各高達3.97~3.98%，利率一樣殺。

富邦人壽7月調高20張美元利變壽險及年金險宣告利率，手筆最大，其中有2張利變年金險，因為之前利率較低，7月宣告利率1次調升33個基本點，升幅最大，但這20張美元保單宣告利率還沒升破3.9%。早已不打「升息戰」的國泰人壽，7月也有1張美元利變保單調升宣告利率0.1個百分點，調升後，也只有3.4%。

目前美國聯邦基準利率才1.75~2%，台灣壽險業憑什麼將美元利變保單宣告利率上修到4%。壽險業者表示，美元計價公司債利率已有4.5%，因此，宣告利率拉高，不是太大問題。但消費者要注意，利變美元保單的宣告利率，並非保單報酬率，不過，宣告利率上調，與保單預定利率之間差距越拉越大時，保戶有望獲得更多「增值回饋分享金」。假設美元躉繳利變保單宣告利率1.5%、保價金10萬美元，宣告利率若有4%，與預定利率差距2.5%再乘以10萬保價金，隔年保戶即有望拿到2500美元的增值回饋分享金。