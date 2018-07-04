一銀看好新南向 印尼雅加達辦事處准設

2018-07-04 19:30 中央社 台北4日電



第一銀行海外布局規劃拓展印尼市場，新南向設點進展迅速，3日獲金管會核准設立印尼雅加達辦事處，後續將向印尼主管機關遞件申請，爭取新南向國家金融商機。

一銀表示，印尼為東協最具人口紅利國家，在勞動力及市場區位上擁有投資競爭優勢，曾於2000年在雅加達設立辦事處，後因印尼遭逢亞洲金融風暴而裁撤。現任佐科威政府上任後頒布一系列政策鼓勵外商投資，吸引台商及各國積極前往投資，預期未來各項產業將持續蓬勃發展，龐大內需消費市場極具開發潛力。

另因印尼國土遼闊，人口眾多且分散，在都市以外地區金融滲透率仍低，目前印尼存款對GDP比率僅約4成，且銀行業淨利差達5%以上，為鄰近新加坡與馬來西亞的2倍，潛在金融市場甚大，重返印尼有利第一銀行新南向金融業務發展。

第一銀行長期耕耘新南向市場，自去年11月柬埔寨暹粒支行開業後，於柬埔寨、新加坡、越南、澳洲、寮國、菲律賓、泰國、緬甸等國家已設有16個據點，包括金邊分行（轄下7家支行）、新加坡分行、胡志明市分行、河內市分行、布里斯本分行、永珍分行、馬尼拉分行、曼谷代表辦事處及仰光代表辦事處等，加上本次獲准設立印尼雅加達辦事處，新南向國家服務據點達17處。