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政府應投資台灣 學者：新南向到屏東就好

2018-07-04 04:57聯合報 記者孫中英╱即時報導

交通大學財務金融研究所教授葉銀華指出，西向、新南向「不如內向」，很多人都說，「新南向到屏東就好」，若再不投資台灣，台灣GDP中的「D」都貢獻到別國去了。

葉銀華3日出席經濟日報舉辦的2018前瞻新資本市場論壇，他在座談時表示，很多人都說對台灣經濟發展「無感」，這是因為台灣經濟主要由出口帶動，但台灣有50%的出口「都是在海外生產」，不是在台灣，民眾自然無感。

葉銀華說，政府政策若無法創造經濟成長，就必須調整，「所謂的西向或新南向，不如內向」，因為若不再投資台灣，GDP（Gross Domestic Product）中的D，不再是「domestic（國內）」，反而變成「貢獻（dedicate）到別的國家。

葉銀華說，因為有投資才能創造所得，民眾所得提高、才會消費，消費又會貢獻所得，所得能創造成數效果，帶動經濟成長。他說，大部分民眾其實對「五加二」到底要發展哪些「5+2」產業都說不上來，政府有必要動態調整所謂的「五加二」政策，讓台灣產業優點能與未來發展趨勢結合。

台灣人近年資金無處去，大買金融商品、尤其是保單。為滿足保戶的高報酬要求，壽險業大量資金「投資海外」，葉銀華說，目前壽險業投資海外有10幾兆元，但「台美利差擴大（因為美國升息、台灣不動）」，讓壽險業的避險成本提高到幾近3%，他說，每年保險業付出至少1200億元避險費用，這些錢都沒有在台灣實質貢獻，非常可惜。

葉銀華說，台灣市場應該提供對台灣業者有利的商品，像期交所什麼外幣匯率期貨都有，但現在期貨交易都是外幣對外幣，就是沒有新台幣對外幣的匯率期貨，他說，若期交所能推出新台幣匯率期貨商品讓保險業運用，對市場貢獻很大。

但期交所董事長劉連煜表示，期交所沒有新台幣匯率期貨商品，是因為中央銀行不開放。他說，期交所跟央行多次爭取，但央行基於宏觀經濟管控，認為目前階段不可以，所以，不推新台幣商品「不是期交所不願意」。

交大財務金融研究所教授葉銀華指出，西向新南向「不如內向」，若再不投資台灣，GDP...
交大財務金融研究所教授葉銀華指出，西向新南向「不如內向」，若再不投資台灣，GDP中的「D」都貢獻到別國去了。記者徐兆玄／攝影。
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