中金院開反洗錢碩士學分班

2018-07-04 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



防制洗錢、打擊金融犯罪是全球金融機構的資安重點。中信金融管理學院接軌國際潮流，因應政府單位及民間企業對反洗錢專業人才的需求，周二(3日)在中國信託金融園區與國際公認反洗錢師協會(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，ACAMS)正式簽署成為產學合作夥伴，中信金融管理學院校長施光訓及ACAMS亞太區執行長鄧慧芳共同宣布開設「打擊資恐與洗錢防制」及「跨國金融犯罪調查」碩士班專業課程，為反洗錢教育和全民推廣共盡心力。

反洗錢師協會ACAMS是全球首屈一指的反洗錢、反恐融資、偵查和防止金融犯罪的專家協會，也是專精於研究反洗錢、反恐融資的國際會員制組織。中信金融管理學院表示，今年底臺灣將接受「亞太防制洗錢組織」（APG）的評鑑，結果不僅攸關國人海外投資的便利性，更會影響台灣在國際金融界的聲譽，因此今年9月起，將以「防制洗錢與Fintech金融犯罪」為核心理念，開設「打擊資恐與洗錢防制」及「跨國金融犯罪調查」碩士班專業課程，除由中華開發金控法遵長詹德恩擔任主要授課老師，還結合ACAMS專業師資協同授課，將為課程注入更多專業實務兼具國際觀點元素。

施光訓表示，中金院以成為亞洲最務實商學院為目標，致力培養國際金融家，本次與ACAMS開啟產學夥伴關係，希望透過密切合作，未來與ACAMS共同培養更多專業、具國際觀的洗錢防制專家，為台灣的金融人才保持競爭優勢。鄧慧芳也表示，期盼雙方可以建立並開拓更多合作的機會與可能，透過課程傳授洗錢防制相關知識，並在實務上進行更多交流，協助台灣培育更多洗錢防制專業人才。