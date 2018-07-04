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中金院開反洗錢碩士學分班

2018-07-04 01:23經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

防制洗錢、打擊金融犯罪是全球金融機構的資安重點。中信金融管理學院接軌國際潮流，因應政府單位及民間企業對反洗錢專業人才的需求，周二(3日)在中國信託金融園區與國際公認反洗錢師協會(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，ACAMS)正式簽署成為產學合作夥伴，中信金融管理學院校長施光訓及ACAMS亞太區執行長鄧慧芳共同宣布開設「打擊資恐與洗錢防制」及「跨國金融犯罪調查」碩士班專業課程，為反洗錢教育和全民推廣共盡心力。

反洗錢師協會ACAMS是全球首屈一指的反洗錢、反恐融資、偵查和防止金融犯罪的專家協會，也是專精於研究反洗錢、反恐融資的國際會員制組織。中信金融管理學院表示，今年底臺灣將接受「亞太防制洗錢組織」（APG）的評鑑，結果不僅攸關國人海外投資的便利性，更會影響台灣在國際金融界的聲譽，因此今年9月起，將以「防制洗錢與Fintech金融犯罪」為核心理念，開設「打擊資恐與洗錢防制」及「跨國金融犯罪調查」碩士班專業課程，除由中華開發金控法遵長詹德恩擔任主要授課老師，還結合ACAMS專業師資協同授課，將為課程注入更多專業實務兼具國際觀點元素。

施光訓表示，中金院以成為亞洲最務實商學院為目標，致力培養國際金融家，本次與ACAMS開啟產學夥伴關係，希望透過密切合作，未來與ACAMS共同培養更多專業、具國際觀的洗錢防制專家，為台灣的金融人才保持競爭優勢。鄧慧芳也表示，期盼雙方可以建立並開拓更多合作的機會與可能，透過課程傳授洗錢防制相關知識，並在實務上進行更多交流，協助台灣培育更多洗錢防制專業人才。

中信金融管理學院的反洗錢課程首部曲，除了整合學校教學與研究資源推出「打擊資恐與洗錢防制」及「跨國金融犯罪調查」等金融犯罪課程；還將在ACAMS的協助下，持續規劃更多洗錢防制專業課程，並提供考取反洗錢師證照諮詢。取得洗錢防制課程的學分，還可抵免中金院金融管理碩士班或財經法律碩士班的學分，堪稱是另類碩士先修班。中信金融管理學院打造專業黃金課程，不只協助國人了解洗錢防制的各式手法和防範措施，更期盼培養優秀的反洗錢師，幫助台灣金融機構打造堅固的洗錢防護罩。

中信金融管理學院施光訓校長(左)、ACAMS亞太區鄧慧芳執行長(右)簽約成為產學...
中信金融管理學院施光訓校長(左)、ACAMS亞太區鄧慧芳執行長(右)簽約成為產學合作夥伴。中信金融管理學院/提供
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洗錢防制中信金融管理學院碩士

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