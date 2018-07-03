中信財管大將黃培直跳槽台新

2018-07-03 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行財富管理團隊加入強棒。台新銀行在財富管理的資產規模與客戶人數均創下公司成立26年新高後，對外招募新血，把「說得一口好市場」的中國信託商業銀行前個人金融客群總處副總黃培直，延攬到台新銀行挑大樑。

台新銀行今天(3日)宣布，針對往來資產5,000萬元以上財富管理客戶，增設「翡翠會員」權益，為目前財管客戶最高等級、往來資產3,000萬元的「金鑽會員」，再向上切割。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，台灣有錢人使用財富管理服務，以往喜歡跑到外商銀行，但外商銀行現在法令遵循特別複雜，反而本土銀行的服務親切一點。

他並指出，台灣現在反而變成容易溝通的金融環境，到國外匯個錢，把你祖宗三代問得雞飛狗跳，國內私人銀行反而比較好一點。

台新銀行看好私人銀行商機，客群切割更細緻、朝5,000萬元出擊；另也從中國信託銀行挖角財富管理大將。

1970年次的黃培直，出身花旗銀行儲備幹部(MA)，在金融界資歷20年，其中16年在中信銀行，早已是中信財富管理領域剖析總經情勢及理財規劃的佼佼者，本周一(2日)正式轉換跑道，出任台新銀行通路營運事業處資深副總。

林尚愷以「冠軍隊簽下好球員」形容此事。他說：「我們最近把可敬的對手，(他們)幕後的軍師，找到我們這裡來，好像NBA金州勇士隊最近簽了一些好的球員。冠軍隊總是要簽一些更好的球員進來。」

林尚愷表示，截至今年6月底，台新銀行財富管理業務管理的資產規模已經突破1兆1,400多億元，往來資產規模100萬元以上的客戶人數也突破25萬人，兩者都創下台新銀行成立26年來新高。