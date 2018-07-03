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金管會提公平待客原則 降低金融業客訴

2018-07-03 20:45中央社 台北3日電

金管會主委顧立雄。聯合報系記者陳柏亨／攝影
金管會主委顧立雄。聯合報系記者陳柏亨／攝影
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金融監督管理委員會主委顧立雄表示，擬透過公平待客原則的具體化指標，對金融機構進行差異化監理，相關指標預計第3季出爐，以降低金融業客訴情況。

顧立雄今天出席「2018台灣服務業大評鑑頒獎典禮」時表示，服務業產值占GDP（國內生產毛額）約6成，尤其，金融業的占比很高，而金融業有一個非常重要的點，就是強調公平待客原則。

顧立雄表示，金管會近期討論到消費者保護議題，擬將公平待客原則的9大原則具體化，金管會將根據各金融機構的各項指標表現，進行差異化監理，相關指標預計會在第3季的會內消費者保護督導會報出爐，落實金管會對金融機構的公平待客要求。

顧立雄指出，金管會擬透過公平待客原則，讓金融機構不斷精進自己，如某些保險機構的客訴總是居高不下，業者表達主因業務量較大，因此客訴較多，但金融機構總要有自我審視的指標，不僅要跟同業比，還要跟自己比，要想辦法不要讓客訴一直增加，甚至要降低客訴。

公平待客原則有9個，包含訂約公平誠信原則、注意與忠實義務原則、廣告招攬真實原則、商品或服務適度原則、告知與揭露原則、複雜性高風險商品銷售原則、酬金與業績衡平原則、申訴保障原則、業務人員專業性原則。

同時，顧立雄呼籲金融服務業要重視公平待客原則，推出任何創新都要注意對消費者的保障與保護，同時也不忘對員工多體恤、多提升薪資，期待金融服務業都能夠做到這三點。

顧立雄金管會金融業

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