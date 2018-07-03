橘子引區塊鏈技術 將推出亞洲首個虛擬道具交易所

2018-07-03 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



橘子集團（6180）3日舉辦亞洲區塊鏈高峰會，並宣布近期將推出結合區塊鏈技術的遊戲道具交易所，不但讓玩家有更可靠安全的交易歷程，此平台更賦予遊戲商IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行）的能力，可直接發行有價區塊鏈道具，盼能促進遊戲產業在技術面及經濟規模面大幅升級、並推動台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角。

橘子指出，台灣是亞洲遊戲產業扎根的推手之一，隨著線上遊戲日益蓬勃、並成為民眾重要的日常娛樂，自2000年起，產業供應鏈即不斷擴大，網際網路基礎建設亦持續發展，許多玩家早已在十多年前就熟悉虛擬物品交易。

在累積超過1200萬用戶、每年創造龐大營收的基礎下，橘子集團奠基台灣，決心將區塊鏈技術運用在遊戲產業，初步會在全亞洲推行IIO，透過區塊鏈特性，遊戲廠商得以打破地域限制，在集團旗下樂點（GASH）推出的區塊鏈道具交易所發行虛擬道具，促進台灣成為遊戲市場裡的交易中心，除了可有效改善潛在交易風險問題、活化產業，也與全球遊戲商一起建立全新的商業模式。

橘子集團董事長劉柏園認為，區塊鏈技術以點對點的去中心化網路平台架構，解放了昔日網路交易的諸多限制及潛在風險；而橘子集團初試啼聲的區塊鏈道具交易所，即是看好這項技術的發展潛力，所開發出的一項劃時代應用。劉柏園進一步表示，今年推出的區塊鏈道具交易所，是展現區塊鏈價值的一項計劃，更有機會成為整體產業關鍵突破的營運概念。我們提出的IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行），將紮實應用區塊鏈技術，在原本龐大而成熟的全球遊戲市場上，打造具大規模營運經濟效益的第一個商業模型。

區塊鏈道具交易所內的虛擬道具，由遊戲廠商認證並上鏈後，即可雙重保障交易者權益。另方面，遊戲商經由此平台，可發行稀有且數量透明公開的特殊虛擬物品。換言之，只要與樂點的交易所介接，遊戲商立即擁有自行發佈有價虛擬道具的能力。由於各遊戲之間的道具無法互相轉移，不會影響遊戲本身的生態及平衡性，亦不影響遊戲商原有營運，可在維護產品週期的前提下，利用區塊鏈技術加大遊戲內的經濟流動循環。

樂點推出的區塊鏈道具交易所特點主要有五項，包括一、遊戲商原有經營的遊戲無論新舊，都可以到此交易所IIO;二、遊戲無需更改程式，只需要接上樂點提供的工具，即可連通虛擬道具交易所;三、IIO完全不影響各遊戲平衡設定，只需要挑選原本就要在遊戲內銷售的道具上鏈即可;四、不限於玩家之間交易，只要是對該遊戲有信心或想蒐集特殊虛擬道具，皆可上交易所進行買賣;五、該遊戲道具只能在原本遊戲中使用或消化，所以其他產品的道具不會並進到自己公司的遊戲內，而破壞遊戲設定及平衡。