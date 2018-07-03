親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宏達電大裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

可以放暑假啦！107年指考10科題目解答通通有 快來對答案

橘子引區塊鏈技術 將推出亞洲首個虛擬道具交易所

2018-07-03 17:58經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

橘子集團（6180）3日舉辦亞洲區塊鏈高峰會，並宣布近期將推出結合區塊鏈技術的遊戲道具交易所，不但讓玩家有更可靠安全的交易歷程，此平台更賦予遊戲商IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行）的能力，可直接發行有價區塊鏈道具，盼能促進遊戲產業在技術面及經濟規模面大幅升級、並推動台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角。

橘子指出，台灣是亞洲遊戲產業扎根的推手之一，隨著線上遊戲日益蓬勃、並成為民眾重要的日常娛樂，自2000年起，產業供應鏈即不斷擴大，網際網路基礎建設亦持續發展，許多玩家早已在十多年前就熟悉虛擬物品交易。

在累積超過1200萬用戶、每年創造龐大營收的基礎下，橘子集團奠基台灣，決心將區塊鏈技術運用在遊戲產業，初步會在全亞洲推行IIO，透過區塊鏈特性，遊戲廠商得以打破地域限制，在集團旗下樂點（GASH）推出的區塊鏈道具交易所發行虛擬道具，促進台灣成為遊戲市場裡的交易中心，除了可有效改善潛在交易風險問題、活化產業，也與全球遊戲商一起建立全新的商業模式。

橘子集團董事長劉柏園認為，區塊鏈技術以點對點的去中心化網路平台架構，解放了昔日網路交易的諸多限制及潛在風險；而橘子集團初試啼聲的區塊鏈道具交易所，即是看好這項技術的發展潛力，所開發出的一項劃時代應用。劉柏園進一步表示，今年推出的區塊鏈道具交易所，是展現區塊鏈價值的一項計劃，更有機會成為整體產業關鍵突破的營運概念。我們提出的IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行），將紮實應用區塊鏈技術，在原本龐大而成熟的全球遊戲市場上，打造具大規模營運經濟效益的第一個商業模型。

區塊鏈道具交易所內的虛擬道具，由遊戲廠商認證並上鏈後，即可雙重保障交易者權益。另方面，遊戲商經由此平台，可發行稀有且數量透明公開的特殊虛擬物品。換言之，只要與樂點的交易所介接，遊戲商立即擁有自行發佈有價虛擬道具的能力。由於各遊戲之間的道具無法互相轉移，不會影響遊戲本身的生態及平衡性，亦不影響遊戲商原有營運，可在維護產品週期的前提下，利用區塊鏈技術加大遊戲內的經濟流動循環。

樂點推出的區塊鏈道具交易所特點主要有五項，包括一、遊戲商原有經營的遊戲無論新舊，都可以到此交易所IIO;二、遊戲無需更改程式，只需要接上樂點提供的工具，即可連通虛擬道具交易所;三、IIO完全不影響各遊戲平衡設定，只需要挑選原本就要在遊戲內銷售的道具上鏈即可;四、不限於玩家之間交易，只要是對該遊戲有信心或想蒐集特殊虛擬道具，皆可上交易所進行買賣;五、該遊戲道具只能在原本遊戲中使用或消化，所以其他產品的道具不會並進到自己公司的遊戲內，而破壞遊戲設定及平衡。

區塊鏈劉柏園

相關新聞

6兆債券將到期 標普：4成大陸地產開發商評等有壓

2018-07-03 13:23

彰銀東莞分行員工拿回扣 金管會只罰300萬

2018-07-03 17:15

摩根調查: 4成估退休後生活支出占退休前薪資6至9成

2018-07-03 16:01

顧立雄：壽險業匯率變動風險高於美國升息

2018-07-03 13:02

新台幣午盤貶破30.6元 暫收30.624元

2018-07-03 12:26

推動資本市場多元化 金管會：多項措施已產生三大效益

2018-07-03 11:49

綠色債券 顧立雄：2年已發行421億元

2018-07-03 11:31

顧立雄：壽險業主要面對匯率風險 匯損壓力比較大

2018-07-03 11:06

美升息衝擊壽險業？ 顧立雄：匯率風險比較高

2018-07-03 11:01

土銀擬加碼國內外債市 合計近200億元

2018-07-03 10:26

新台幣早盤走貶 一度貶近1角

2018-07-03 10:03

傻傻看到「高利外幣」就下手？四招聰明塞滿荷包

2018-07-03 10:00

新台幣開盤貶2.7分 為30.550元

2018-07-03 09:22

布蘭特原油期貨上市 期貨商：關注國際局勢

2018-07-03 09:06

純網銀中金融業持股降到30％？金融業：母湯啊

2018-07-03 07:06

美中貿易戰開打 BEI經營指數連3個月回檔

2018-07-03 05:02

名家觀點／新台幣趨貶的四大原因

2018-07-03 01:46

國際板投資額 採差異化規範

2018-07-03 01:00

台股前六月掛牌 增至28檔

2018-07-03 01:00

台商回台上市櫃 金管會鬆綁

2018-07-03 01:00

房貸寬限期集中 台銀土銀沒在怕

2018-07-03 01:00

京城銀傳將併安泰銀 顧立雄：有來溝通

2018-07-03 01:00

放款利率 跌至1.91%新低

2018-07-03 01:00

上半年聯貸案 兆豐銀奪雙冠

2018-07-03 01:00

純網銀金融業持股門檻 喊降

2018-07-03 00:49

運彩小金雞好旺 大股東受惠

2018-07-03 00:43

火熱 世足運彩投注衝50億

2018-07-03 00:43

獨董產學合作 金管會、教育部喬不定

2018-07-02 23:22

併購消息見光 京城、安泰低調

2018-07-02 23:19

新台幣升轉貶2.3分 台股紅翻黑外資匯出

2018-07-02 19:38

一銀App升級 臉部辨識、指紋即可登入還有英文版

2018-07-02 16:22

影／ICO該怎麼管？ 金管會：採容忍態度

2018-07-02 14:47

開放ICO？ 金管會：謹慎評估安全性

2018-07-02 14:25

區塊鏈高峰會開幕 30國專家齊聚

2018-07-02 14:25

影／教授任獨董先拿產學合作？ 顧立雄:有難度

2018-07-02 12:55

4月國銀外匯存款 增近一倍

2018-07-01 00:13

美元定存高利 驚見4字頭

2018-07-01 00:13

壽險外幣保單 熱賣

2018-07-01 00:13

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

44年前的那場豆漿店早餐 讓台灣稱霸全球晶圓代工業

2018-07-02 21:16

經濟解析／裁員1500人後 宏達電下一步怎麼走？

2018-07-02 20:46

30年老屋行情剉咧等？ 這項調查讓屋主心驚

2018-07-03 09:42

勞動基金5月賺466.7億台幣 終結連3個月虧損

2018-07-03 16:13

陸廠利誘 我晶片技術竊案倍增

2018-07-03 02:04

中美貿易戰一觸即發 製造業半數挫咧等

2018-07-03 12:01

傻傻看到「高利外幣」就下手？四招聰明塞滿荷包

2018-07-03 10:00

美國商會：無法退款的旅館房價對旅客才有利

2018-07-03 06:10

名家觀點／新台幣趨貶的四大原因

2018-07-03 01:46

HTC今宣布資遣1500員工 桃市府：明天了解解雇計畫

2018-07-02 20:08

宏達電3年虧5股本 為轉型斷尾求生

2018-07-02 21:09

茂德張高祥砸130億 買下頂新集團三重新燕1.7萬坪地

2018-07-02 22:38

陸嚴打排汙 台廠一級備戰

2018-07-03 02:04

財政部關務署副署長謝鈴媛 升任署長

2018-07-02 19:06

國巨 5月賺近一個股本

2018-07-03 02:04

被動元件缺貨 組裝廠調高代工費

2018-07-03 02:04

茂德傳砸130億 買味全三重地

2018-07-03 02:04

宏達電解雇1500人 電子產業工會籲：強制協商

2018-07-03 12:09

宏達電製造部門 9月底前裁1500人

2018-07-02 22:59

假營業租賃真漏稅 補帶罰

2018-07-03 00:54

宏達電戰略轉彎 全力突圍

2018-07-03 02:04

半導體戰爭！陸挖角竊技術倍增 台積電等大廠防洩密條款趨嚴

2018-07-02 23:08

新台幣升轉貶2.3分 台股紅翻黑外資匯出

2018-07-02 19:38

三成六有房族有不只一房產 為投資購第二屋

2018-07-03 11:40

綜所稅首批退稅 7月31日入帳

2018-07-03 00:53

特斯拉擴產 和大、貿聯大補

2018-07-03 02:04

發漲價通知？ 華新科否認

2018-07-03 02:04

純網銀中金融業持股降到30％？金融業：母湯啊

2018-07-03 07:06

打擊洩密…台積、南亞科 布網防護

2018-07-03 02:04

車電高毛利 科技廠搶進

2018-07-03 02:04

車市倒退嚕 掛牌量減5.5%

2018-07-03 02:04

國巨 今年拚賺十股本

2018-07-03 02:04

梅健華出席AIT組長受獎典禮 幽默笑翻全場

2018-07-02 20:10

宏達電大裁員 精簡1,500人

2018-07-03 02:04

勞動基金轉負為正 基金局估下半年波動恐大

2018-07-03 15:13

火熱 世足運彩投注衝50億

2018-07-03 00:43

純網銀金融業持股門檻 喊降

2018-07-03 00:49

房仲回補人力 家數、僱用人數同創一年多新高

2018-07-03 10:08

上半年聯貸案 兆豐銀奪雙冠

2018-07-03 01:00

宏達電大量解僱 鄭文燦：9月前須談妥資遣條件

2018-07-03 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top