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橘子引區塊鏈 拚亞洲首家虛擬道具交易所

2018-07-03 17:58中央社 台北3日電

橘子集團今天透過亞洲區塊鏈高峰會宣布，將領先業界引入區塊鏈技術應用在遊戲產業，計劃在第3季底前推出亞洲第一個虛擬道具交易所，交易所可以支援各式交易方式。

負責此虛擬道具交易所計劃執行的GASH營運長呂俊賢表示，橘子集團本身擁有累積超過1200萬用戶、每年創造龐大營收的基礎下，近期將推出結合區塊鏈技術的遊戲道具交易所，透過區塊鏈技術確保遊戲發行商發行總量，希望讓玩家有更可靠安全的交易歷程，此平台將賦予遊戲商IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行）的能力，可直接發行有價區塊鏈道具。

呂俊賢表示，現階段市面上的虛擬寶物交易最令人詬病的在於方便性跟安全性。未來透過區塊鏈的技術將能確保虛寶道具的總量與真實性，橘子將扮演第三方的角色，區塊鏈本身沒有地域性限制，將突破地域性限制，同時買賣方不限於玩家，交易對象也突破玩家的限制，未來交易所可以支援各式交易方式及貨幣。

呂俊賢表示，目前洽談的遊戲超過5款，將在第3季陸續上線，初期目標是將流量及用戶數拉高，盼能促進遊戲產業在技術面及經濟規模面大幅升級，並推動台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角。

台灣是亞洲遊戲產業扎根的推手之一，隨著線上遊戲日益蓬勃、並成為民眾重要的日常娛樂，自2000年起，產業供應鏈即不斷擴大，網際網路基礎建設亦持續發展，許多玩家早已在十多年前就熟悉虛擬物品交易。

橘子集團董事長劉柏園認為，區塊鏈技術以點對點的去中心化網路平台架構，解放了昔日網路交易的諸多限制及潛在風險；橘子集團初試啼聲的區塊鏈道具交易所，即是看好這項技術的發展潛力，所開發出的一項劃時代應用。

區塊鏈營收

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