綠色債券 顧立雄：2年已發行421億元

2018-07-03 11:31 中央社 台北3日電



金融監督管理委員會將到行政院報告綠色金融行動方案，金管會主委顧立雄表示，綠債2年已有16檔掛牌，共發行新台幣421億元，將努力提高綠債發行量及金融業對綠色產業的支持。

顧立雄今天出席「2018前瞻新資本市場論壇」表示，健全金融機構業務經營、維持金融穩定及促進金融市場發展是金管會的職責，為推動資本市場多元發展，金管會已推動許多措施，相關政策效益正逐步顯現。

顧立雄指出，為發展綠能科技產業，金管會已訂定「綠色金融行動方案」，方案具體推動內容包括：授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等7個面向。

顧立雄表示，自106年開放綠色債券掛牌以來，106年已有9檔綠色債券掛牌，實際發行金額共計約206億元；另外，截至107年5月底，今年來亦已有7檔綠色債券掛牌，實際發行金額共計215億元，累計兩年已有16檔綠色債券掛牌，合計421億元。

對於本週將到行政院報告綠色金融行動方案，顧立雄會後受訪時指出，方案重點在於提高綠債發行量，以及金融支援綠色產業兩大部分，其中，在金融支援綠色產業的部分，銀行授信以及保險對綠色產業的投資都會訂定一些目標。

金管會擬具的「綠色金融行動方案」於106年11月6日奉行政院核定，由金管會、經濟部、財政部、國發會、環保署、國發基金等，共同協力合作推動。