美中貿易戰開打 BEI經營指數連3個月回檔

2018-07-03 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金融研訓院公布，6月最新BEI綜合指數編製結果分數為59.4，雖較5月下滑2.30％，但仍屬樂觀。今年3月起美中貿易戰開打，銀行高階主管第二季對總體經營環境保守，BEI經營指數連續3個月呈現回檔，美中貿易戰線擴大，國銀關注下半年對產業景氣及授信客戶信用情形之影響。

受到新興市場股債市表現不佳及重量級上市公司填權行情不如預期影響，股市指標信心轉弱。銀行高階主管對金融市場表現保守看待，BEI市場指數維持弱勢。

利率方面，央行第二季理監事會決議利率仍不調整，銀行業者預期下一季應會升息，看法上升到70.9；台股表現方面僅得47.3的低分；匯率方面受聯準會升息1碼，並且下半年或將升息兩次，使新台幣貶破30元大關，銀行業者對未來新台幣仍然看貶；房市方面，看法與上月維持保守看法指數為41.3，未來房市仍走盤整趨勢，須持續觀察市場走向。

2018年下半年，銀行高階主管關注今年下半年五大國內外財經情勢重點分別為：美國聯準會升息速度、全球貿易保護政策效應、中國大陸債務風險問題、國內推動金融整併議題、歐盟GDPR實施後的法遵效應，國內產業面下半年觀察再生能源、都市更新、長照醫療、多元托育相關內需產業之後續發展。

BEI是調查銀行高階主管對未來三個月銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50代表景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。