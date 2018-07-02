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布蘭特原油期貨上市 期交所第4根支柱商品

2018-07-02 19:22中央社 台北2日電

期交所董事長劉連煜表示，原油期貨上市後成為期交所第4根支柱商品，且攸關民生甚深，...
期交所董事長劉連煜表示，原油期貨上市後成為期交所第4根支柱商品，且攸關民生甚深，期交所以新台幣計價原油期貨讓投資人更便利。 路透
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台灣期貨交易所今天推出「布蘭特原油期貨」，期交所董事長劉連煜表示，原油期貨上市後成為期交所第4根支柱商品，且攸關民生甚深，期交所以新台幣計價原油期貨讓投資人更便利。

期交所今天舉行「布蘭特原油期貨」上市典禮，金管會副主委鄭貞茂表示，原油是黑色黃金，工業和經濟價值非常大，原油價格波動影響更大，不但企業要看，連各國央行都要看；未來希望期交所再攻城略地，預期再推出包括農產品和金屬等更多期貨，豐富資本市場。

劉連煜表示，期交所成立20年，最想擁有原油期貨，如今期交所推出布蘭特原油期貨，可讓期交所邁入擁有能源期貨的交易所之列，商品多樣性更為完整，同時在以國內股價指數類主力期貨、匯率類期貨、國外股價指數類商品期貨的三足鼎立外，再以第4根支柱商品類期貨強化期貨市場商品。

劉連煜指出，能源期貨是國際第5大交易規模期貨，原油期貨更是熱絡，主要是原油為經濟發展的重要資源，且與民眾食衣住行相關，且為國內油價的重要參考指標之一；期交所前後花了半年多時間才取得洲際歐洲交易所的授權。

他指出，此時推出布蘭特原油期貨，主要是過去每天的夜盤約有1萬口複委託交易國外原油期貨，布蘭特原油期貨交易規模屬第3大，顯然原油期貨商品有一定的交易需求，所以期交所推出原油期貨，特色就是新台幣計價，且同步納入夜盤交易，期交所相當有信心，特別是去年5月上市的美國道瓊指數期貨夜盤交易量是日盤的4、5倍，相信夜盤交易會愈夜愈美麗。

期交所指出，期交所布蘭特原油期貨採新台幣計價，交易時間涵蓋國際原油市場主要波動時段，可反映國際原油價格及新台幣匯率波動。上市後，國內期貨交易人無須透過複委託方式，依現行國內期貨商品的下單管道即可參與原油期貨市場，且以新台幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。

台灣期貨交易所期交所新台幣

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