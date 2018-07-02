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研訓院調查：銀行高階主管看Q3 樂觀者減少

2018-07-02 16:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣金融研訓院今天發布2018年6月最新BEI(銀行高階主管)-綜合指數編製結果，分數為59.4，較5月指數60.8下滑2.30％，顯示國內銀行業高階主管對第3季的營運與市場看法，覺得樂觀的人數減少。

由於BEI綜合指數仍在50以上，國內銀行業高階主管對於第3季的營運與市場表現，整體看法仍然樂觀。

其中，包含收入、獲利、人員雇用、放款、流動性等指標的BEI-經營指數，分數為62.2，較5月指數64.2下滑3.12％，經營面子項目中，銀行業者對未來三個月的國內業務稅前純益、全行稅前純益看法不如上月表現，不過看法仍為樂觀，而對於企金與消金客戶的風險看法仍有疑慮處在保守區間。

包含股市、匯市、雙率、房市的BEI-市場面指數，分數為46.9，較5月指數45.6回升2.85％，較5月反彈但持保守看法。

利率方面，央行第2季理監事會決議利率仍不調整，銀行業者預期本季應會升息，看法上升到70.9。

台股表現方面，僅得47.3的低分。

匯率方面，受聯準會升息1碼，並且下半年或將升息兩次，使新台幣貶破30元大關，銀行業者對未來新台幣仍然看貶。

房市方面，看法與上月維持保守看法指數為41.3，未來房市仍走盤整趨勢，須持續觀察市場走向。

銀行業新台幣

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