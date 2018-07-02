親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
桃大誠廣豐特區

土耳其崩潰貨幣：強人總統收割的經濟危機

教授任獨董先取得產學合作？ 管中閔：改規定就照著辦

2018-07-02 10:31經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

「拔管案」引發國立大學教授擔任企業獨董問題，教育部上周與金管會開會，會中教育部認為教授擔任獨董之前，不但要有學校同意函，還要有公司的產學合作承諾書，但金管會對此有所保留，金管會主委顧立雄提醒教育部，這樣的要求對於市場派或少數股東要提名獨董，事先拿到公司的承諾書會有實務上的困難，不如由教授和學校簽，再由獨董回饋給學校。

顧立雄今天上午出席「2018亞洲區塊鏈高峰會」，被問到金管會和教育部就大學教授擔任獨董前，教育部堅持企業必須先提出產學合作承諾書時表示，在股東會通過之前先取得學校的函，大家有共識，教育部現在擬議，不但要有學校同意函，還要有公司的承諾書，公司承諾書就公司派提名獨董候選人拿到應該沒問題，但是少數股東或市場派在股東會之前就拿到公司承諾書會有實務上困難，「我們提醒教育部注意這個事情」。

無獨有偶，今天「拔管案」的主角台大校長當選人管中閔也出席了這場會議，被問到教育部認為要先取得產學合作承諾書表示，「他們怎麼規定人家就怎麼做啊，不都這樣嗎」？管中閔又說，「過去怎麼規定大家怎麼做，你改規定大家就照著辦」。

管中閔隨後以今天是來參加活動為由，表示「我不是主角」，不講這些事情，還半開玩笑的表示，自己都已經坐到角落了，請記者不要再問他問題了。

金管會顧立雄今天上午出席2018亞洲區塊鏈高峰會。仝澤蓉/攝影
金管會顧立雄今天上午出席2018亞洲區塊鏈高峰會。仝澤蓉/攝影
分享
台大校長當選人管中閔今天上午出席2018亞洲區塊鏈高峰會，和前交通部長葉匡時比鄰...
台大校長當選人管中閔今天上午出席2018亞洲區塊鏈高峰會，和前交通部長葉匡時比鄰而坐。仝澤蓉/攝影
分享

教育部股東會金管會

相關新聞

顧立雄：產學合作契約應由獨董和學校簽 管不表意見

2018-07-02 09:51

擁1房+存款…這樣退休不夠啦 幫「彭總裁」們理個財

2018-07-02 09:00

新台幣開盤 貶值1分

2018-07-02 09:45

台新金衝獲利 拚當領導品牌

2018-07-02 00:42

台新金總座專訪／父子兩代 都是吳家左右手

2018-07-02 00:42

離岸風電融資 民銀興趣大

2018-07-02 00:29

目標到期債商品 牽動市占洗牌

2018-07-02 00:29

投資型保單賣翻天 前五月保費銷量2,288億

2018-07-02 00:29

第一金證攜櫃買 越南招商

2018-07-02 00:29

教授兼任獨董 金管會提解方

2018-07-02 00:29

當上A咖…獎勵更多

2018-07-02 00:29

券商整併 金管會給胡蘿蔔

2018-07-02 00:29

前瞻新資本市場論壇／金融商品投資 專家教戰

2018-07-02 00:22

外匯ETF虛擬賽 2日開打

2018-07-02 00:17

獨董任命…金管會擬2遊戲規則 1個超誇張

2018-07-01 23:11

匯損略減 壽險業今年前五月獲利暴增七倍

2018-07-01 15:41

下半年美元高利存款利率飆上4% 優惠只限7天

2018-07-01 14:50

兩岸財經 本周行事曆

2018-07-01 13:10

金融創新 產官學談趨勢

2018-07-01 01:05

4月國銀外匯存款 增近一倍

2018-07-01 00:13

美元定存高利 驚見4字頭

2018-07-01 00:13

壽險外幣保單 熱賣

2018-07-01 00:13

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

瘋世足 運彩新手首次投注一百元抱回三萬元

2018-07-01 12:26

離岸風電國產化多9100億 台大醫：喝奶何必養乳牛

2018-07-01 11:49

下半年美元高利存款利率飆上4% 優惠只限7天

2018-07-01 14:50

擁1房+存款…這樣退休不夠啦 幫「彭總裁」們理個財

2018-07-02 09:00

欠稅大戶名單出爐 黃任中家族欠稅逾50億再奪冠

2018-07-01 11:02

加速潛艦國造 台船擬招考200人3年來新高

2018-07-01 14:15

鴻海要找美國菁英組AI軍團 郭台銘親赴史丹佛大學演講

2018-07-02 01:33

欠稅超大戶越欠越多 國稅局靠這招拿回欠稅

2018-07-02 05:58

陸砍太陽能補貼重傷台廠 矽晶圓廠擬組聯盟自救

2018-07-02 01:33

歐盟反避稅 我恐列黑名單

2018-07-02 00:17

分析師變董座 洪進揚擘畫群創小而美？

2018-07-01 13:10

匯損略減 壽險業今年前五月獲利暴增七倍

2018-07-01 15:41

聯電全球化布局 法人按讚

2018-07-02 01:33

投資型保單賣翻天 前五月保費銷量2,288億

2018-07-02 00:29

群創重回TV整機組裝 法人；效益待觀察

2018-07-01 13:10

列稅務黑名單？ 我急赴歐盟溝通…

2018-07-01 23:01

不只油價漲 今起桶裝瓦斯也要漲

2018-07-02 05:57

電動自行車外銷6年成長17倍 台灣出口隱形冠軍

2018-07-01 12:47

台新金衝獲利 拚當領導品牌

2018-07-02 00:42

結清職工退休基金帳戶 本金、利息列收入

2018-07-02 06:40

「3化」為尊 群創拚技術突圍

2018-07-01 13:10

台新金總座專訪／父子兩代 都是吳家左右手

2018-07-02 00:42

券商整併 金管會給胡蘿蔔

2018-07-02 00:29

京城銀併安泰銀 顧立雄：雙方曾來金管會說明

2018-07-02 10:00

區塊鏈技合正夯 兩岸聯盟1日成立

2018-07-01 18:34

聯電布局／考察到動工 僅花三個月

2018-07-02 01:33

獨董任命…金管會擬2遊戲規則 1個超誇張

2018-07-01 23:11

欠稅大戶 幾乎都是老面孔

2018-07-01 13:29

教授兼任獨董 金管會提解方

2018-07-02 00:29

忘記繳稅或申報錯誤如何補救 國稅局告訴你

2018-07-01 16:20

廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13

名家觀點／金融去槓桿 中國企業債信拉警報

2018-07-02 00:45

聯電布局／和艦拚A股 有助技術不外流

2018-07-02 01:33

目標到期債商品 牽動市占洗牌

2018-07-02 00:29

結清職工退休金帳戶 要申報

2018-07-02 00:26

一旦登黑榜…不利經貿往來

2018-07-02 00:16

生技股利多連發 迎資金潮

2018-07-02 00:09

鴻海美國長期職缺 上看1.3萬個

2018-07-02 01:33

谷阿莫影片是合理使用？ 著作權法早就規定一清二楚

2018-07-02 00:26

51億…欠稅最大咖 黃任中家族3人列前5名

2018-07-01 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top