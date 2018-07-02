教授任獨董先取得產學合作？ 管中閔：改規定就照著辦

2018-07-02 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



「拔管案」引發國立大學教授擔任企業獨董問題，教育部上周與金管會開會，會中教育部認為教授擔任獨董之前，不但要有學校同意函，還要有公司的產學合作承諾書，但金管會對此有所保留，金管會主委顧立雄提醒教育部，這樣的要求對於市場派或少數股東要提名獨董，事先拿到公司的承諾書會有實務上的困難，不如由教授和學校簽，再由獨董回饋給學校。

顧立雄今天上午出席「2018亞洲區塊鏈高峰會」，被問到金管會和教育部就大學教授擔任獨董前，教育部堅持企業必須先提出產學合作承諾書時表示，在股東會通過之前先取得學校的函，大家有共識，教育部現在擬議，不但要有學校同意函，還要有公司的承諾書，公司承諾書就公司派提名獨董候選人拿到應該沒問題，但是少數股東或市場派在股東會之前就拿到公司承諾書會有實務上困難，「我們提醒教育部注意這個事情」。

無獨有偶，今天「拔管案」的主角台大校長當選人管中閔也出席了這場會議，被問到教育部認為要先取得產學合作承諾書表示，「他們怎麼規定人家就怎麼做啊，不都這樣嗎」？管中閔又說，「過去怎麼規定大家怎麼做，你改規定大家就照著辦」。