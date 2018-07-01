挺新南向 第一金證赴越南爭取台商回台上市櫃

2018-07-01 16:14 中央社 台北1日電



第一金證券、櫃買中心和安侯建業聯合會計師事務所等赴越南招商，6月29日於胡志明市舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」，30家企業與會並表達高度興趣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

響應新南向政策，第一金證券、櫃買中心和安侯建業聯合會計師事務所等赴越南招商，6月29日於胡志明市舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」，30家企業與會並表達高度興趣。

這項說明會在胡志明市的Sheraton Saigon Hotel&Towers舉行，與會台商們對櫃買中心推動越南台商回台上櫃掛牌表達高度興趣。

第一金證券總經理陳香如表示，第一金證券跨足海外市場，除協助國內優質企業申請上櫃，也因應台商在海外成長的資金需求，推動東南亞企業來台上櫃，盼能協助更多越南、東南亞當地台商及華商，利用台灣資本市場整合資源，充分提升競爭力，進而強化台灣資本市場連結東南亞企業，共創經濟發展雙贏。

陳香如指出，第一金證券拓展東南亞市場，主要在於發掘具發展潛力的台商返台上櫃，或協助已掛牌海外企業透過資本市場籌募資金。例如今年輔導國內最大精密主軸製造廠─健椿於6月11日上櫃掛牌交易，2017年也曾協助泰國台商─綠河-KY成功於台灣資本市場募集新台幣33億元資金，用於擴建泰國塑合板第三廠，成為亞洲塑合板領導廠商。

第一金證券強調，越南的台商眾多，台灣亦是越南第四大外資來源國，許多台商早年已扎根當地開花結果，隨著越南經濟快速成長，第一金融集團旗下除了第一銀行胡志明及河內兩家分行深耕當地外，第一金證券也將持續透過專業團隊的客製化服務，為企業帶來人才、資金、產業升級及品牌效益，促進台灣資本市場活絡與發展。