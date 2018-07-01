下半年美元高利存款利率飆上4% 優惠只限7天

2018-07-01 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



7月起，各銀行推美元高利存款專案，年利率最高有4%。圖／金融業提供。 分享 facebook 7月存美元？美元走強，新台幣兌美元已貶破30元，周五(29日)台幣兌美元收盤匯價為30.5元。外匯交易員預測，新台幣還可能繼續走貶，不少銀行卻逆勢鼓勵民眾存美元。

7月1日起，銀行美元存款專案利率「越飆越高」。花旗銀行宣布，7月起推出eFX及大額換匯存美元、最高年利率達4%。但限制條件頗多，客戶須透過花旗「網路銀行／行動生活家外匯交易(eFX)」頁面，以「非美元」資金轉換為美元後辦理定存，最低起存門檻須滿1.5萬美元，且4%年利率優惠期間「只有7天」。

跟花旗一樣，台新和玉山銀行也鼓勵民眾透過網銀存美元，但存款條件相對「優惠和親民」。台新銀行表示，7月起推出活利奔FUNⅡ外幣優利「活存」專案，民眾存美元或人民幣新資金達1000元(含)以上，可獲得3個月美元存款年利率最高2.3%、人民幣年利率3%優惠，等於一般美元和人民幣「活存牌告利率」的近6倍、9倍高利率。另外，台新7月同步推出「有夠利HIGHⅡ」優利「定存」專案，也是只要新資金1,000美元(含)以上，存美元1個月年利率有2.88%、14天年利率2.99%。

玉山銀行也鼓勵小資族，善用網銀優惠。玉山網銀每月都提供線上外幣優利定存，以7月推出的專案來看，只要存到1000美元、6個月年利率就有2.1%，12個月年利率有2.2%。若是透過網銀存人民幣，達到5000人民幣起存門檻，6個月年利率有3.1%、12個月年利率則有3.3%。

土地銀行也表示，自7月1日起至7月31日止，民眾透過網銀存美元，只要滿1,000美元，6個月、9個月及1年期，年利率都是2.3%，若臨櫃辦理新台幣結購外幣存款或他行「外幣匯入匯款」等新資金達10萬美元(含)以上，則可獲6個月、9個月及1年期年利率2.6%優惠，且存戶資金若由他行「外幣匯入匯款」辦理，免收手續費。永豐銀行也推出，2個月期美元定存利率3%專案，起存金額1萬美元，自他行匯入美元新資金辦理美元定存，也免匯入匯款手續費。但建議民眾，投資外幣資產時，要同步考慮利差和匯差，還是要注意是否有匯兌損失及手續費支出。