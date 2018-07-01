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金融創新 產官學談趨勢

2018-07-01 01:05經濟日報 記者王皓正趙于萱／台北報導

金管會主委顧立雄。 （本報系資料庫）
金管會主委顧立雄。 （本報系資料庫）
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經濟日報與台灣期貨交易所主辦、兆豐銀行與永豐銀行協辦「2018前瞻新資本市場－新金融．新商品．新投資論壇」於3日登場，邀請國內外金融、證券、期貨界專家，共同探討在全球金融市場創新與震盪下，台灣如何掌握經濟新模式。

綜觀全球資本市場，近年雖歷經2008年金融海嘯、2011歐債危機，及至近兩年全球矚目的中國大陸股市變化等風波，仍舊在不平靜中發展，金管會主委顧立雄因而對於開放金融商品及市場規範不遺餘力，強調台灣金融科技發展有六大推動策略，分別為發展金融監理沙盒機制，設立金融科技創新園區，推動電子支付，成立金融資安與資訊等分析中心，簽署金融科技備忘錄，以及開放設立純網銀。追求台灣金融在穩健的發展步調，並不落後全球趨勢，開創出傳統與創新兼容並蓄的新道路。

論壇因此邀請顧立雄擔任貴賓，針對如何發展台灣資本市場致詞，並特別邀請洲際新加坡期貨交易所總裁兼營運長Lucas Schmeddes，以「掌握全球能源交易契機」為專題演講，並與期交所副總經理林志成進行對談，共同探討投資新趨勢。

論壇同時也安排主題座談，由中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷主持，以「前瞻資本市場新趨勢」為題，邀請期交所董事長劉連煜、台灣證券交易所總經理簡立忠，以及交通大學財務金融研究所教授葉銀華等人與談。

近年因應金融市場結合科技創新與朝向綠色金融發展，資本市場也跟進投資，論壇也安排永豐金控首席經濟學家黃蔭基、台北富邦銀行總經理程耀輝、與元大投信總經理劉宗聖，以各自專長分別剖析綠色金融投資策略、金融區塊鏈未來應用、與國際變動局勢之投資策略，分享經驗。報名專線：(02)86925588#3187 陳小姐

台灣期貨交易所資本市場金融科技

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