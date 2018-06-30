金管會：純網銀國家隊...沒有保障名額

市場傳出中華電信要與公股金控籌組純網銀的國家隊，金管會主委顧立雄昨天表示，並沒有國家隊優先保障名額。

顧立雄也不樂見超商、物流業者或電信據點成為金融分支，「不符合我們希望開放鼓勵網路金融創新的概念」。

他解釋，純網銀的本質就在沒有實體分行下，會有FinTech的概念，不能假借超商電信據點名義與銀行實體化趨向同流。

他說，利用智慧ATM設備或面對面服務可以在客服中心做，這二點可以接受，但其他如相關文件傳遞等儘量線上完成，不得已才由客服完成。以台灣幅員來看，據點以每區域一家就可以了，例如北中南東，要再聽取業界意見，但客服中心跟實體分行一定要有區隔。

電子支付代收轉付銀行龍頭、玉山銀行總經理黃男州昨日也指出，將以虛實整合策略，迎戰純網銀市場。

市場傳出，LINE希望可以取得主導權，規劃找多家銀行組隊，甚至也曾經接觸包括玉山銀在內的多家銀行，被探詢的民營銀行高層曾表示，如果出資僅能獲得部份股權、沒有控制權，吸引銀行出資加入與LINE合作純網銀的機會並不高。

黃男州指出，面對近期市場熱烈討論的純網銀，玉山銀已經推出跨境服務、串聯各種不同的市場，未來還可以跨產業合作。現階段也持續升級實體分行金融服務，以及虛擬數位金融體驗，要用虛實整合的方式，去面對現在熱烈討論的純網銀。