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顧立雄：純網銀由金融業主導

2018-06-30 00:03經濟日報 記者葉憶如／台北報導

金管會主委顧立雄。 報系資料照
金管會主委顧立雄。 報系資料照
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金管會要開放兩家純網路銀行執照，昨（29）日舉行公聽會。金管會主委顧立雄表示，他堅持非金融業的持股不能過半，仍由金融業主導、其中一家至少要有25%以上控制性股權是基本的，最好由銀行或金控擔任。

董監席次的配套上，也要有更強的安排。非金融業持股比率愈低的，金融專業董事或獨董席次的比率要更高。

金管會銀行局副局長邱淑貞說，預計9月底前申請書件會出來，屆時包括資本、發起人對銀行流動性支持承諾事項、背後資本取得規畫、身分確認核對機制、交易識別等具體規範就會出爐。

經濟日報提供
經濟日報提供
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顧立雄說，他很擔心由非金融業主導，「可能是不負責任的創新」。沒有金融業出面主導為專業把關，金融秩序穩定、消費者保護及長期來和金融監理機構的互動，「你如何讓我安心」？

他並表示，不希望金融過半，但有業者試圖將這50%分散成很多家，每家拿4~5%持股當財務性投資，非金融機構依舊主導，這樣是「誤解了我的政策意涵」。

國票金控代表詢問，純網銀發起人「能否包括外國金控或外國銀行，投資比率可否超過50%？」邱淑貞說，外國銀行若持股純網銀50%以上，且跟本國相關金融機構合作，沒有特別說不行。銀行、保險、證券商可否參加純網銀？邱淑貞也說可以，但必須跟銀行合作。

昨日與會的非金融業者包括：中華電信、遠傳電信、網路家庭、日本樂天、代表LINE的台灣連線金融科技、關貿網路、台灣IBM、街口支付、歐付寶、智付寶、愛金卡等。座無虛席，但「發言的業者極少」。顧立雄特別問，日本來的朋友對設客服中心有意見嗎？結果也沒有。他又點名「中華電信」，代表也說沒意見，顧立雄還加了句，「你們不是要打國家隊嗎？」讓現場來賓大笑。

金融業顧立雄中華電信

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