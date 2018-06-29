親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

人猴衝突誰的錯？無配套將獼猴降級凸顯什麼危機

這家上市公司員工最幸福 平均年薪逾280萬

台灣人壽保險金扣抵醫療費用服務 合作醫院增至14家

2018-06-29 19:34經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽持續升級保戶關懷服務，去年12月啟動與七家醫院合作「真心關懷、住院安心」保險金扣抵醫療費用服務；今（29）日再公布增加與北部地區新光吳火獅紀念醫院，中彰地區秀傳體系、光田及彰化基督教醫院，以及東部地區的台東基督教醫院，攜手合作醫院已達14家。

保戶只要於住院前以電話提出申請並經確認符合資格後，即可在全台14家醫院使用這項服務，出院醫療費用的繳交是直接以保險金扣抵，解決保戶臨時籌措醫療費的困擾。

日前就有一位在國中擔任代理教師的保戶因此服務而受惠。該名保戶於下班途中騎車滑倒，導致小腿骨折，從受傷至住院匆忙沒有預期，她就打電話向台灣人壽申請「真心關懷、住院安心」服務。

以她投保醫療日額5,000元為例，住院整整七天接受了手術固定，出院時直接以保險金扣抵3萬5,000元的醫療費用，讓保戶無需為了支付住院醫療費而操心。

保戶表示，台灣人壽這項服務讓她可以放心地選擇較為舒適的單人病房接受治療，也無須等到出院後準備相關單據才能申請保險金，可以更安心輕鬆的面對治療。

台灣人壽表示，保險金扣抵醫療費用服務也是響應政府分級醫療政策，將持續擴大各縣市醫療院所合作，讓民眾就近到厝邊的社區醫院求診，使用保險金即時扣抵醫療費的貼心服務更加方便。

台灣人壽另也提醒保戶，使用保險金扣抵醫療費用服務，最高以投保的住院日額乘上住院天數的總金額為限，若扣抵金額小於住院醫療費用時，僅需繳交醫療費用差額予醫院；若扣抵金額大於住院醫療費用時，則將依指定之給付方式直接給付差額予保戶。

保險金台灣人壽
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

這種天氣跑馬拉松中暑 你知道公共意外險不賠嗎？

2018-06-29 19:07

新台幣升8.6分終止連6貶 上半年貶2.14%

2018-06-29 18:57

新台幣升8.6分 收30.500元

2018-06-29 16:39

銀行公會將邀以色列專家來台 談金融創新經驗

2018-06-29 16:16

金管會審核純網銀 看大股東怎麼安排

2018-06-29 15:18

利率變動型保單 保障三明治世代

2018-06-29 15:03

路跑險 中暑、熱衰竭也理賠

2018-06-29 15:03

純網銀的基本條件 顧立雄：須有1家銀行具控制性持股

2018-06-29 14:55

非金融業主導純網銀 顧立雄：怎安心

2018-06-29 14:46

金管會逐季調查房貸寬限期滿 有無逾放攀升情況

2018-06-29 13:29

顧立雄：非金融業者主導純網銀 恐構成不負責任創新

2018-06-29 13:04

顧立維堅持純網銀金融主導 一家25％控制性股權

2018-06-29 12:13

顧立雄：解任蔡友才是管制性行政處分 法官誤解

2018-06-29 10:02

史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人

2018-06-29 06:58

台幣看跌 年底下探31.5

2018-06-29 01:22

壽險業5月匯損 達116億

2018-06-29 01:20

外資大逃殺 這一波匯出千億元

2018-06-29 01:10

友達420億聯貸 超額參貸319%

2018-06-29 00:54

國泰金拚東協 擬導入FinTech

2018-06-29 00:54

保險業賣高齡商品 有賞

2018-06-29 00:54

前兆豐銀董事長被解職案 蔡友才勝訴

2018-06-29 00:54

滙豐總座陳志堅接地氣...最大優勢

2018-06-29 00:54

滙豐銀砸重金 投資數位金融

2018-06-29 00:54

農業保險法草案 下周跨部會審查

2018-06-29 00:54

電子支付帳戶 全面開放儲值

2018-06-29 00:54

外資大逃殺 台幣貶破30.5

2018-06-28 23:18

兆豐案被解職 蔡友才提告獲勝訴

2018-06-28 23:06

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

新台幣開貶壽險業仍然匯損 前5月累計匯損803億

2018-06-28 19:25

彰銀開公股銀先例 完成溫室氣體盤查

2018-06-28 18:40

蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說

2018-06-28 18:09

凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適

2018-06-28 17:58

滙豐集團提升客戶體驗 3年斥資150億美元

2018-06-28 17:46

台彩超級連線刮刮樂 免登錄可抽萬元國內旅遊金

2018-06-28 17:09

台灣有下個螞蟻金服？ 李長庚：短期內是看不到

2018-06-28 16:46

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

期交所新品 布蘭特原油期貨登場

2018-06-28 15:14

LINE Bank下半年啟動合作業務

2018-06-28 14:10

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05
看更多

熱門文章

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發

2018-06-28 21:19

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07

搭上台股最長萬點行情 台超級富豪暴增26%全球第三

2018-06-29 11:21

射月計畫 台積攜台大衝3奈米

2018-06-29 01:41

張國煒自創星宇航空 「客製化的服務才是尊榮」

2018-06-29 03:08

桃園捷運綠線將開工 二大重劃區受惠大

2018-06-29 11:50

外資大逃殺 這一波匯出千億元

2018-06-29 01:10

電子支付帳戶 全面開放儲值

2018-06-29 00:54

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

台幣看跌 年底下探31.5

2018-06-29 01:22

踢走英特爾 聯發科傳打進iPhone鏈

2018-06-29 01:07

經濟解析／鴻海威州廠動工 郭台銘的考驗正要開始

2018-06-29 15:03

史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人

2018-06-29 06:58

兆豐案被解職 蔡友才提告獲勝訴

2018-06-28 23:06

美中貿易戰免驚 郭台銘兩邊押寶安全上壘

2018-06-28 20:44

這家上市公司員工最幸福 平均年薪逾280萬

2018-06-29 19:00

獨／無法認同公司治理 寶佳要求永豐說明聘炒匯案主管案

2018-06-29 17:20

華新科談市況 被動元件看漲

2018-06-29 01:25

資產逾15億台灣超級富豪有2010人 亞洲排第6

2018-06-29 13:37

聯發科動員 赴美搶大單

2018-06-29 01:30

永大經營權之爭 公司派勝出

2018-06-29 01:47

公司法修正案 29日拚三讀

2018-06-29 01:38

併國外8吋廠？ 聯電：無法評論

2018-06-29 14:32

現在買美元套牢機率多高？ 國銀龍頭老總算給你看

2018-06-29 14:46

去三星化…蘋果轉單LGD

2018-06-29 01:30

國民黨團按鈴提告風電招標弊案 經部：一切坦蕩蕩

2018-06-29 12:15

企業高薪低報被揪出 16.7萬勞工將獲增提勞退金

2018-06-29 14:48

半導體產業 四趨勢聚焦

2018-06-29 01:16

被指是美麗華家族內鬥元凶 尤慧青發聲明駁斥

2018-06-29 12:17

全球百大企業 台灣唯一進榜台積電排名23

2018-06-29 13:32

夏普TV品牌 將重返北美

2018-06-29 01:28

群創電視面板出貨 5月登上全球第二

2018-06-29 01:30

友達420億聯貸 超額參貸319%

2018-06-29 00:54

賴清德重申：沒有外界所謂的缺電情況

2018-06-29 11:07

壽險業5月匯損 達116億

2018-06-29 01:20

陸商攜手微軟 攻台灣區塊鏈

2018-06-29 01:07

LINE重塑業務 強攻區塊鏈

2018-06-29 01:47

迎接AI時代 台積要做台灣後盾

2018-06-29 01:42

純網銀金融業持股若不到50％ 顧立雄：我很擔心

2018-06-29 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top