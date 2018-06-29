台灣人壽保險金扣抵醫療費用服務 合作醫院增至14家

2018-06-29 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣人壽持續升級保戶關懷服務，去年12月啟動與七家醫院合作「真心關懷、住院安心」保險金扣抵醫療費用服務；今（29）日再公布增加與北部地區新光吳火獅紀念醫院，中彰地區秀傳體系、光田及彰化基督教醫院，以及東部地區的台東基督教醫院，攜手合作醫院已達14家。

保戶只要於住院前以電話提出申請並經確認符合資格後，即可在全台14家醫院使用這項服務，出院醫療費用的繳交是直接以保險金扣抵，解決保戶臨時籌措醫療費的困擾。

日前就有一位在國中擔任代理教師的保戶因此服務而受惠。該名保戶於下班途中騎車滑倒，導致小腿骨折，從受傷至住院匆忙沒有預期，她就打電話向台灣人壽申請「真心關懷、住院安心」服務。

以她投保醫療日額5,000元為例，住院整整七天接受了手術固定，出院時直接以保險金扣抵3萬5,000元的醫療費用，讓保戶無需為了支付住院醫療費而操心。

保戶表示，台灣人壽這項服務讓她可以放心地選擇較為舒適的單人病房接受治療，也無須等到出院後準備相關單據才能申請保險金，可以更安心輕鬆的面對治療。

台灣人壽表示，保險金扣抵醫療費用服務也是響應政府分級醫療政策，將持續擴大各縣市醫療院所合作，讓民眾就近到厝邊的社區醫院求診，使用保險金即時扣抵醫療費的貼心服務更加方便。

台灣人壽另也提醒保戶，使用保險金扣抵醫療費用服務，最高以投保的住院日額乘上住院天數的總金額為限，若扣抵金額小於住院醫療費用時，僅需繳交醫療費用差額予醫院；若扣抵金額大於住院醫療費用時，則將依指定之給付方式直接給付差額予保戶。