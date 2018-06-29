史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人

2018-06-29 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



「團體年金險」問世後，企業主因為沒有「稅負」誘因，幫員工投保情況，極其冷清。根據金管會保險局統計，包括南山、三商美邦、台灣人壽等5家公司，自2016年起，陸續獲准開賣「團體年金險」。但2年下來，市場總共只銷售出146件保單、保費進帳6.8億元，投保的勞工保戶「僅4668人」，跟全台灣逾1千多萬的勞動人口相比，根本不成比例。

金管會當年開放「團體年金險」的用意，就是希望幫廣大勞工「新增」一種累積退休金方式。團體年金險參考美國401K退休金計畫，加入「賦益權」設計；簡單說，企業幫員工投保後，員工須在一家公司待滿6年，才能取得保單帳戶價值，公司在這6年中，不用擔心人員跳槽。員工若待滿6年後離職，則可取得保單帳戶價值，此舉類似「勞退新制帳戶」，讓保單變成「可攜式」，永久有效。且未來員工不管在哪家公司退休，這張保單都可進行「年金化(即進入年金給付階段)」，依照原先保單約定，領回年金。

但「團體年金險」要企業幫員工投保，由於企業幫員工支付團體年金的「保費支出」，目前並無法認列營業費用抵稅，對企業主來說，「完全沒有任何幫員工投保的誘因」。因此，團體年金險商品銷售情況極其慘淡，過去2年多來，全台投保公司行號低於150家，投保勞工保戶人數僅4668人，但台灣有高達1100萬勞動人口，這個投保比率卻連「萬分之5」都不到。也讓團體年金險商品，成為史上最苦情的「團體險保單」。

因應台灣邁入「高齡」社會，金管會發布，鼓勵保險業銷售「團體年金、長期照顧保險、小額終老保險、實物給付型保險、健康管理保險商品(不含實物給付)」等高齡化保險商品，且自今、107年7月1日起，壽險業「多賣」上述5種保單，可獲「加分」，即「商品結構綜合評分值權重」可獲提高，好處是壽險公司的「國外投資額度」或銷售「外幣保單額度」可往上提高。