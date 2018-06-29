親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

世足／哥倫比亞分組第一晉級 非洲國家無緣16強

廖學茂榮獲2018華人公益金傳獎

2018-06-29 02:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

2018年第一屆華人公益金傳獎頒獎典禮周三(27日)在公務人力發展中心盛大舉行，由前總統馬英九親臨現場頒發獎項，富士保險經紀人公司董事長廖學茂獲得華人公益企業人物金傳獎，肯定廖學茂多年來在社會關懷與公益回饋上的努力與貢獻，以及善盡企業公民的責任。

廖學茂認為，做公益不是行有餘力時的附屬活動，而是回饋社會的長久承諾。因此，他除了公司經營外，同時兼任張老師基金會台北中心主任委員， 及中華保險服務協會理事長，用行動為社會盡一份力。

廖學茂表示：「我一直認為有能力回饋社會、關懷需要幫助的人，是一件很快樂 的事。所以我除了在富士達保經公司內部，推廣公益服務的理念，鼓勵同仁投 身公益外，也結合張老師基金會台北中心、中華保險服務協會及各界資源，協 助台灣各個角落的人。這次非常開心獲得『華人公益金傳獎』的肯定，希望透 過這些推廣活動，可以讓更多人認識公益並化為行動，讓公益能夠便地開花， 讓台灣更美好。」

華人公益企業人物金傳獎以示範性、持續性、創新度、適應度、誠信度五 大評選指標，評選出對社會公益有所貢獻的企業人物，旨在表彰富有崇高的社 會責任感和使命感的企業家及個人；熱愛和積極投身公益，進行慈善活動，堅 持立德樹人的根本目標，弘揚公益精神。

回顧 2017 年，廖學茂在富士達保經成立十周年之際，將此年定調為富士達公益年，舉辦十周年感恩餐會暨公益音樂會活動，並發起「有愛致 富，士在必達」愛心捐款活動，號召全體員工捐款做公益，共募得超過 200 餘 萬元的善款捐贈給張老師基金會，期盼為關心青少年及心理輔導領域貢獻心 力。

公司同仁隨後也自發性地投身公益，陸續發起關懷惠明盲童捐贈物資、台中市光明愛心慈善會等活動。未來富士達保經也將持續投入公益， 善用企業資源讓社會多一份愛。

富士達保險經紀人公司董事長廖學茂。富士達保經/提供
富士達保險經紀人公司董事長廖學茂。富士達保經/提供
分享

富士保險捐款
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

新台幣開貶壽險業仍然匯損 前5月累計匯損803億

2018-06-28 19:25

彰銀開公股銀先例 完成溫室氣體盤查

2018-06-28 18:40

蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說

2018-06-28 18:09

凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適

2018-06-28 17:58

滙豐集團提升客戶體驗 3年斥資150億美元

2018-06-28 17:46

台彩超級連線刮刮樂 免登錄可抽萬元國內旅遊金

2018-06-28 17:09

台灣有下個螞蟻金服？ 李長庚：短期內是看不到

2018-06-28 16:46

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

期交所新品 布蘭特原油期貨登場

2018-06-28 15:14

憂人民幣反彈 大小美人近約轉觀望

2018-06-28 14:40

兒童帳戶 銀行推專屬優惠

2018-06-28 14:22

教導小孩理財 從記帳開始

2018-06-28 14:21

LINE Bank下半年啟動合作業務

2018-06-28 14:10

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05

富邦金控、富邦證券獲FinanceAsia雙料大獎

2018-06-28 14:03

新台幣午盤貶8.1分 暫收30.535元

2018-06-28 12:14

新台幣早盤走貶 貶破30.5元關卡

2018-06-28 10:31

新台幣開盤貶4.6分 為30.500元

2018-06-28 09:19

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

前瞻新資本市場論壇／程耀輝：區塊鏈應用 翻轉金融業

2018-06-28 01:10

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

渣打銀行董座 龐維哲出任

2018-06-28 00:07

解析國壽EV 國泰股價遭低估

2018-06-28 00:07

銀行海外曝險 美中金額最高

2018-06-28 00:07

826人擁一台 我ATM密度全球最高

2018-06-28 00:07

國泰ATM規模 坐二搶一

2018-06-28 00:07

名家觀點／金融發展方案 別淪作文比賽

2018-06-25 01:18

林鑫川逛夜市賣場 看到支付商機

2018-06-25 00:35

林鑫川提「兩不」承諾 要提升星展服務

2018-06-25 00:35

星展三策略 要做大台灣市場

2018-06-25 00:35

設立純網銀 台灣起步晚了24年

2018-06-25 00:31

搶攻純網銀執照 LINE還沒找好隊友

2018-06-25 00:31

企業攻純網銀 央行總裁楊金龍提成功六要素、五建議

2018-06-25 00:31

保險商品創新 金管會挺

2018-06-25 00:07

新聞眼／公股整併 推動腳步要快

2018-06-25 00:07

公股整併／短期不放行 先給三蘿蔔

2018-06-25 00:07

金控公公併 列中長期考量

2018-06-25 00:07

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發

2018-06-28 21:19

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說

2018-06-28 18:09

美中貿易戰免驚 郭台銘兩邊押寶安全上壘

2018-06-28 20:44

凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適

2018-06-28 17:58

都靠蘋果光 台灣5千大企業前4強都是蘋果供應鏈廠商

2018-06-28 16:19

能源局為護非核家園被經濟部打臉 黃士修：幼稚

2018-06-28 19:34

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

新台幣重貶1.32角 收30.586元

2018-06-28 16:21

煙硝味濃厚 永大股東會投票過程推擠衝突

2018-06-28 11:36

領年金後再工作 只能加職災險

2018-06-28 13:53

回饋股東！ 富連網iPhone俗賣 塞爆致歉

2018-06-28 14:43

永大經營權之爭 公司派拿到四席董事及二獨董

2018-06-28 14:50

茂迪暫停長晶廠 產線近半數員工辦求職登記

2018-06-28 13:35

新台幣開貶壽險業仍然匯損 前5月累計匯損803億

2018-06-28 19:25

桃園機場免稅店 韓樂天與新羅擬投標爭取經營

2018-06-28 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top