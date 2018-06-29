廖學茂榮獲2018華人公益金傳獎

2018-06-29 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



2018年第一屆華人公益金傳獎頒獎典禮周三(27日)在公務人力發展中心盛大舉行，由前總統馬英九親臨現場頒發獎項，富士達保險經紀人公司董事長廖學茂獲得華人公益企業人物金傳獎，肯定廖學茂多年來在社會關懷與公益回饋上的努力與貢獻，以及善盡企業公民的責任。

廖學茂認為，做公益不是行有餘力時的附屬活動，而是回饋社會的長久承諾。因此，他除了公司經營外，同時兼任張老師基金會台北中心主任委員， 及中華保險服務協會理事長，用行動為社會盡一份力。

廖學茂表示：「我一直認為有能力回饋社會、關懷需要幫助的人，是一件很快樂 的事。所以我除了在富士達保經公司內部，推廣公益服務的理念，鼓勵同仁投 身公益外，也結合張老師基金會台北中心、中華保險服務協會及各界資源，協 助台灣各個角落的人。這次非常開心獲得『華人公益金傳獎』的肯定，希望透 過這些推廣活動，可以讓更多人認識公益並化為行動，讓公益能夠便地開花， 讓台灣更美好。」

華人公益企業人物金傳獎以示範性、持續性、創新度、適應度、誠信度五 大評選指標，評選出對社會公益有所貢獻的企業人物，旨在表彰富有崇高的社 會責任感和使命感的企業家及個人；熱愛和積極投身公益，進行慈善活動，堅 持立德樹人的根本目標，弘揚公益精神。

回顧 2017 年，廖學茂在富士達保經成立十周年之際，將此年定調為富士達公益年，舉辦十周年感恩餐會暨公益音樂會活動，並發起「有愛致 富，士在必達」愛心捐款活動，號召全體員工捐款做公益，共募得超過 200 餘 萬元的善款捐贈給張老師基金會，期盼為關心青少年及心理輔導領域貢獻心 力。