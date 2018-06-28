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世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

台灣獲國際認證理財顧問已達2304人

2018-06-28 23:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣理財顧問認證協會（FPAT）28日下午舉行「FPAT會員大會暨CFP與AFP授證典禮」，兼任理事長的國泰金控總經理李長庚在大會中呼籲金融業，因應數位時代的來臨，應多培養專業人士考取CFP、AFP證照，以提升全方位跨領域的專業知能。

截至今年6月5日止已有1,786位專業人士取得CFP（高級理財規畫顧問）、518位取得AFP （理財規畫顧問）認證，合計超過2304人。

目前取得CFP、AFP證照人數最多前三家金融機構，分別是銀行業組的兆豐商業銀行、中國信託商業銀行、國泰世華銀行；

保險業組的國泰人壽、南山人壽、富邦人壽；證券業組的元大證券、永豐金證券、富邦證券。

國際認證 CFP（高級理財規畫顧問）、AFP （理財規畫顧問）認證制度是採用FPSB國際標準的訓練、測驗與認證程序，確保持證人具備足夠專業技能與紀律道德以服務消費者，對於提升台灣金融業的服務品質貢獻很大，李長庚呼籲金融同業應該多培養專業人士考取CFP、AFP證照，來提高金融從業人員的專業素質，有助於在Fintech的浪潮下，協助金融從業人員轉型，培育更多專業人才。

李長庚與新光人壽資深副總經理陳坤福，同時在活動中共同進行CFP與AFP教育訓練培訓機構授權儀式，新光人壽取得授權直接引用CFP國際金融專業認證標準之課程，以內部教育訓練方式，訓練員工提升金融專業能力，直接培育員工成為未來CFP與AFP專業認證人才。

台灣理財顧問認證協會理事長李長庚與新光人壽資深副總陳坤福今(28)日於授證典禮中...
台灣理財顧問認證協會理事長李長庚與新光人壽資深副總陳坤福今(28)日於授證典禮中共同進行CFP與AFP教育訓練培訓機構授權儀式，新光人壽未來可直接引用CFP國際金融專業認證標準之課程進行培育工程。
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