親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

醫科生砍男友因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

巨陞董座兒：才剛買Apple TV送媽媽 怎知父母墜崖死亡

解職蔡友才敗訴 金管會：收到判決書再作處理

2018-06-28 18:47經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會對前兆豐銀行董事長蔡友才作出解職處分案，高等行政法院今（28）日判決金管會敗訴，金管會表示，收到判決書後，再看後續如何處理。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，等收到判決書後，會依行政訴訟相關程序辦理，看到判決書理由後，再看後續如何處理。

依一般行政訴訟程序，高等行政法院判決後，行政機關若敗訴，可以再上訴，接著再到最高行政法院作出判決後，才算終審。

金管會兆豐銀行蔡友才
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

彰銀開公股銀先例 完成溫室氣體盤查

2018-06-28 18:40

蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說

2018-06-28 18:09

凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適

2018-06-28 17:58

滙豐集團提升客戶體驗 3年斥資150億美元

2018-06-28 17:46

台彩超級連線刮刮樂 免登錄可抽萬元國內旅遊金

2018-06-28 17:09

台灣有下個螞蟻金服？ 李長庚：短期內是看不到

2018-06-28 16:46

期交所新品 布蘭特原油期貨登場

2018-06-28 15:14

憂人民幣反彈 大小美人近約轉觀望

2018-06-28 14:40

兒童帳戶 銀行推專屬優惠

2018-06-28 14:22

教導小孩理財 從記帳開始

2018-06-28 14:21

LINE Bank下半年啟動合作業務

2018-06-28 14:10

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05

富邦金控、富邦證券獲FinanceAsia雙料大獎

2018-06-28 14:03

新台幣午盤貶8.1分 暫收30.535元

2018-06-28 12:14

新台幣早盤走貶 貶破30.5元關卡

2018-06-28 10:31

新台幣開盤貶4.6分 為30.500元

2018-06-28 09:19

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

前瞻新資本市場論壇／程耀輝：區塊鏈應用 翻轉金融業

2018-06-28 01:10

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

渣打銀行董座 龐維哲出任

2018-06-28 00:07

解析國壽EV 國泰股價遭低估

2018-06-28 00:07

銀行海外曝險 美中金額最高

2018-06-28 00:07

826人擁一台 我ATM密度全球最高

2018-06-28 00:07

國泰ATM規模 坐二搶一

2018-06-28 00:07

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

台灣人愛提現！每826人擁一台ATM 世界第一

2018-06-27 16:36

國泰世華廣設ATM 衝逾3700台 擠下台新當老二

2018-06-27 13:58

名家觀點／金融發展方案 別淪作文比賽

2018-06-25 01:18

林鑫川逛夜市賣場 看到支付商機

2018-06-25 00:35

林鑫川提「兩不」承諾 要提升星展服務

2018-06-25 00:35

星展三策略 要做大台灣市場

2018-06-25 00:35

設立純網銀 台灣起步晚了24年

2018-06-25 00:31

搶攻純網銀執照 LINE還沒找好隊友

2018-06-25 00:31

企業攻純網銀 央行總裁楊金龍提成功六要素、五建議

2018-06-25 00:31

保險商品創新 金管會挺

2018-06-25 00:07

新聞眼／公股整併 推動腳步要快

2018-06-25 00:07

公股整併／短期不放行 先給三蘿蔔

2018-06-25 00:07

金控公公併 列中長期考量

2018-06-25 00:07

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top