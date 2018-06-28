解職蔡友才敗訴 金管會：收到判決書再作處理

2018-06-28 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會對前兆豐銀行董事長蔡友才作出解職處分案，高等行政法院今（28）日判決金管會敗訴，金管會表示，收到判決書後，再看後續如何處理。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，等收到判決書後，會依行政訴訟相關程序辦理，看到判決書理由後，再看後續如何處理。

依一般行政訴訟程序，高等行政法院判決後，行政機關若敗訴，可以再上訴，接著再到最高行政法院作出判決後，才算終審。