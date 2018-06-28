李長庚：國泰金評估赴越南、柬國發展數位金融

2018-06-28 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國內電商與電信業者搶純網銀執照，明（29）日金管會將舉行首度公聽會，國泰金總經理李長庚今天下午談到純網銀議題，他說，國泰金內部有評估是否加入爭取純網銀執照，同時他也透露在東南亞市場，也考慮評估是否用數位金融形態進入，尤其目前以市場較開放、具有過半主導權合作夥伴的越南與柬埔寨較有機會。

金管會明天將舉行純網銀公聽會，國泰金總經理李長庚下午主持台灣理財顧問認證協會CFP與AFP授證儀式後接受媒體採訪，他表示，本人明天不會參加公聽會，但會派主管內部參與。

對於是否加入純網銀陣營，公司目前正在評估中，主要考量點在於國內傳統銀行已經過度飽和（OverBanking），既有平台能不能再提供數位新商品並帶動轉型，或是獨立主導一家網銀，能否帶來新型態、新結構、新業務的金融服務，並產生跟既有平台不一樣的效果，才非要去不可，「若既有平台都有且資源更多，還需要去加入嗎？」內部正在評估考量這點。

在印尼擁有子行的中國信託之前透露內部正評估在印尼發展純網銀、行動網銀業務，李長庚也說，在東南亞布局、中國大陸今年有子行成立，要用不同的架構戰略進入市場，才能跟當地大型銀行競爭，思考有沒有機會用數位平台、數位金融的模式進入。

東南亞各國金融政策不同，因此需要去溝通。但對銀行執照管制非常嚴，像印尼本身有上百家銀行，比較鼓勵併購，但美制外資上限只能拿四成股權，無法過半，有些國家則需要特定條件才會開放，例如外交上的利益交換等，需要政府協商。

新形態結構能不能發一張新的執照出來，目前東南亞還沒有一家純網銀執照，國泰金目前在有主導權的越南、柬埔寨考慮發展數位金融商品或平台，他並透露柬埔寨，將會有新的數位金融商品推出，目前還在研發中。