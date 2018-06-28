台灣有下個螞蟻金服？ 李長庚：短期內是看不到

2018-06-28 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金總經理李長庚。記者孫中英／攝影 分享 facebook

被問到將來純網銀會由社群或電商主導，國泰金總經理李長庚今（28）日下午表示，每個國家不太一樣，台灣會不會出現下一個螞蟻金服？他認為短期間是看不到。

李長庚解釋，因為台灣與中國大陸整個結構差太大了，像螞蟻金服那樣「碎片化」的網路金融服務，例如喊出「一千元人民幣就可以享受私人銀行財富管理服務」的口號，台灣私人銀行服務門檻最少20、30萬元美金起跳，外商最少100萬美元以上，中國大陸透過網路平台把產品切分成一萬個單位，像不動產證券化產品REITs觀念一樣，買一棟大樓要數十億元，但只要1萬元就可以買REITs；或是汽機車險可以分周一三五投保或是假日投保，但台灣沒辦法做切割，一些國家也沒辦法成功，因為中國擁有14億人口，碎片化後還是擁有足夠的客戶數，台灣僅2300萬元人口，在成本上差異太大，短期內是做不到把商品這樣碎片化金融服務。

至於未來台灣網銀社群電商哪一個會勝出？李長庚說，真的很難講，年輕人使用的習慣正在改變，目前某數位單一產品壓打性的優勢還看不到，或許幾年後或許可以會看出來。

國泰世華銀之前曾經想發展KOKO次品牌數位金融平台，李長庚說，金管會態度上是開放，但如何做品牌與切割，會有另外的規範，不能讓客戶混淆是不一樣獨立的銀行。坦白說KOKO當初是實驗的性質，後來沒有繼續走下去，類似分行形態作數位體驗，目前還在實驗中。