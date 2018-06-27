星展亞洲社企挑戰賽 台灣12家進百大

2018-06-27 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



星展基金會與新加坡國立大學聯合舉辦的2018年亞洲社會企業挑戰賽（2018 DBS-NUS Social Venture Challenge Asia）即將進入第二輪的評選，計有100家的社會企業入圍，將角逐10萬新元（約折合226萬元新台幣）獎金與相關的經營協助。

星展統計，本屆亞洲社會企業挑戰賽共有來自42個國家、870家社會企業申請參賽，並已於本月中旬選出第一輪入圍的百大社會企業，台灣與香港同樣有12家社會企業進榜，進榜企業家數僅次於印度。

星展指出，亞洲社企挑戰賽以五大面向評選參賽的社會企業，包括商業解決方案的革新性、社會影響力、市場潛力、經濟和財務模式以及團隊實力。

12家入圍百大的台灣社會企業，包括四家教育與訓練領域的甘樂文創、以立股份、新活藝術服務與習元國際教育（玩轉學校亞洲創新教育計畫）；五家在農業領域的社企，包括格林公主社企（PGNSE）、格外農品、綠色冀泉社會企業、雙連梨社會企業與梨理人農村；社會網絡與衣服圖書館列在時尚與零售類社企。此外，TS Voice Technology公司入圍健康與福祉類社企。