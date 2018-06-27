親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

啊！車禍了！移車不移車 牢記5字訣

評／館長民粹？「他的政治分數能跟五星縣長並列」

星展亞洲社企挑戰賽 台灣12家進百大

2018-06-27 11:57聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

星展基金會與新加坡國立大學聯合舉辦的2018年亞洲社會企業挑戰賽（2018 DBS-NUS Social Venture Challenge Asia）即將進入第二輪的評選，計有100家的社會企業入圍，將角逐10萬新元（約折合226萬元新台幣）獎金與相關的經營協助。

星展統計，本屆亞洲社會企業挑戰賽共有來自42個國家、870家社會企業申請參賽，並已於本月中旬選出第一輪入圍的百大社會企業，台灣與香港同樣有12家社會企業進榜，進榜企業家數僅次於印度。

星展指出，亞洲社企挑戰賽以五大面向評選參賽的社會企業，包括商業解決方案的革新性、社會影響力、市場潛力、經濟和財務模式以及團隊實力。

12家入圍百大的台灣社會企業，包括四家教育與訓練領域的甘樂文創、以立股份、新活藝術服務與習元國際教育（玩轉學校亞洲創新教育計畫）；五家在農業領域的社企，包括格林公主社企（PGNSE）、格外農品、綠色冀泉社會企業、雙連梨社會企業與梨理人農村；社會網絡與衣服圖書館列在時尚與零售類社企。此外，TS Voice Technology公司入圍健康與福祉類社企。

星展亞洲社企挑戰賽除了最高獎金5萬新元，更重要的是透過星展架構起來的亞洲社會企業生態圈，進榜的社會企業有機會與各國社企串連，成為亞洲變革者社區的成員，並與業內的專家和主要贊助商進行交流，擴大社會企業的影響力。

甘樂文創創辦人林峻丞。記者楊萬雲／攝影
甘樂文創創辦人林峻丞。記者楊萬雲／攝影
分享
NPO Channel執行長張幼霖(右)與OB嚴選創辦人王蘭芳共同推行公益活動。...
NPO Channel執行長張幼霖(右)與OB嚴選創辦人王蘭芳共同推行公益活動。記者黃昭勇／攝影
分享
綠色冀泉。臺北科技大學創新育成中心／提供
綠色冀泉。臺北科技大學創新育成中心／提供
分享
中原企管系、商設系師生成立「雙連梨社會企業」，建立全台首見以社會企業模式為偏鄉小...
中原企管系、商設系師生成立「雙連梨社會企業」，建立全台首見以社會企業模式為偏鄉小學及社區尋找生機的公益案例。圖／中原大學提供
分享
梨理人工作室與仁里社區合作的梨梗筆，獲選為台中伴手禮首獎。圖/梨理人農村工作室提...
梨理人工作室與仁里社區合作的梨梗筆，獲選為台中伴手禮首獎。圖/梨理人農村工作室提供
分享

社會企業社企新台幣
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

趕快買？ 日圓先生：明年日圓會走強

2018-06-27 10:20

哈日族快買 日圓先生：日圓明年會走強

2018-06-27 12:03

央行回應柯拔希：國內融資管道多元 企業可善加利用

2018-06-27 10:34

行李延誤賠1萬 國泰產：保戶回傳登機證3小時搞定

2018-06-27 05:55

台幣連四貶…外資匯出減緩

2018-06-27 00:16

吐苦水…柯將帶隊拜訪央行

2018-06-27 00:16

回應柯拔希 楊金龍：台幣匯率由市場決定

2018-06-27 00:16

中信賑災大阪 捐款135萬

2018-06-27 00:11

國泰世華 打造媽咪幸福職場

2018-06-27 00:11

外匯交易員出包案 凱基銀挨罰800萬元

2018-06-27 00:11

不動產貸款回扣冒貸 華泰銀損失4,400萬

2018-06-27 00:11

純網銀規劃案兩大疑慮 待解決

2018-06-27 00:11

70歲買投資型保單 明年起須錄音錄影

2018-06-27 00:11

純網銀調降設立門檻 聲浪大

2018-06-27 00:10

賣70歲以上老人保單 要錄影或錄音

2018-06-26 23:56

車險理賠大數據分析 這3個星座最危險

2018-06-26 20:28

機械公會籲新台幣貶至32元 楊金龍致函說明

2018-06-26 20:17

貿易戰升溫全球股市挫台股指數仍上漲 金管會喊安啦

2018-06-26 19:34

華泰銀行中壢分行爆弊案 金管會罰300萬元

2018-06-26 18:42

凱基銀外匯交易出包害損失2.4億 金管會罰800萬元

2018-06-26 18:37

近期匯率撥動大 楊金龍藉機重申：匯率由市場決定

2018-06-26 18:31

高齡者買投資型保單 金管會訂70條款 明年上路

2018-06-26 18:16

違規交易害銀行損失2.4億 金管會：凱基3道防線全失靈

2018-06-26 17:54

華泰銀行辦房貸缺失大逾放達一半 金管會罰300萬

2018-06-26 17:29

新台幣貶0.9分 收30.412元

2018-06-26 17:07

人民幣中間價下調287點 創五個月來新低

2018-06-26 13:15

新台幣午盤 貶值1.2分

2018-06-26 12:37

大數據分析 車險理賠最多的星座是它！

2018-06-26 12:09

新台幣早盤貶1.7分

2018-06-26 10:36

新台幣開盤 貶值0.2分

2018-06-26 09:18

珠寶、名車過時了！百萬刷手新標的 狠扒銀行兩層皮

2018-06-26 09:00

美元指數飆 銀行高利搶美元

2018-06-26 08:47

產險業推在途加保 上班前保 下班開車就有保障

2018-06-26 08:03

名家觀點／金融發展方案 別淪作文比賽

2018-06-25 01:18

林鑫川逛夜市賣場 看到支付商機

2018-06-25 00:35

林鑫川提「兩不」承諾 要提升星展服務

2018-06-25 00:35

星展三策略 要做大台灣市場

2018-06-25 00:35

設立純網銀 台灣起步晚了24年

2018-06-25 00:31

搶攻純網銀執照 LINE還沒找好隊友

2018-06-25 00:31
看更多

熱門文章

外資關鍵報告 台積、三星誰勝出？

2018-06-27 02:01

鴻海威州新廠動土典禮 美國總統川普將出席

2018-06-26 14:10

經濟解析／茂迪暫停南科長晶產線 太陽能產業發生什麼事？

2018-06-26 21:58

驚！全球人才短缺 台灣占第三…這三種缺最大

2018-06-26 16:38

誰比我長？這家公司名48字 背得起來我服你

2018-06-26 16:10

違規交易害銀行損失2.4億 金管會：凱基3道防線全失靈

2018-06-26 17:54

世足賽有無收視權 影視業：甄嬛傳也算嗎

2018-06-26 19:59

淡海輕軌將通車 買氣卻減

2018-06-26 14:34

房市風向轉 新竹台中最樂觀

2018-06-26 14:34

本土法人暗喻…台積似喬峰 遠勝慕容復

2018-06-27 02:01

華泰銀行辦房貸缺失大逾放達一半 金管會罰300萬

2018-06-26 17:29

太陽能掀起停產風暴 廠商突圍各出奇招

2018-06-27 02:01

民間牽線 兩岸重新搭橋攻5G

2018-06-27 02:01

華泰銀行中壢分行爆弊案 金管會罰300萬元

2018-06-26 18:42

租賃專法上路 房仲：房東房客都有新課題

2018-06-27 05:10

聯發科攜阿里攻AI 傳捷報

2018-06-27 02:01

陸砍補貼衝擊 茂迪長晶廠停產

2018-06-27 02:01

租賃專法27日上路 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:40

不用國產化 這二家業者也可拿每度5.8元購電價

2018-06-26 21:04

行李延誤賠1萬 國泰產：保戶回傳登機證3小時搞定

2018-06-27 05:55

凱基銀外匯交易出包害損失2.4億 金管會罰800萬元

2018-06-26 18:37

陳唐山槓上卓榮泰 公司法修法引爆綠營戰火

2018-06-26 13:53

海外網購將要實名認證 海關新制加強進口快遞貨物管理

2018-06-27 06:59

百年大同捍衛經營權 林郭文艷迎戰市場派

2018-06-27 09:18

公司法修法 SOGO條款引爆綠營內部戰火

2018-06-27 00:11

聯發科兩路出擊 拚重返榮耀

2018-06-27 02:01

去年虧掉兩個股本引股東不滿 王雪紅：宏達電今年會賺錢

2018-06-27 02:01

離岸風電躉購費率過高？經濟部：橘子跟香蕉不能一起比

2018-06-26 15:14

中橡董事會改選 辜家第四代辜公怡將接董座

2018-06-26 14:47

高齡者買投資型保單 金管會訂70條款 明年上路

2018-06-26 18:16

全台家戶人口數都越來越少 離島連江縣拿下全台第1 多

2018-06-26 22:12

蘋果第2支在印度製造手機 緯創開始量產

2018-06-26 22:08

人民幣中間價下調287點 創五個月來新低

2018-06-26 13:15

比英國還低！離岸風電破盤價 經部：20年不變

2018-06-26 14:34

太陽能風暴／曾經輝煌…如今黯淡

2018-06-27 02:01

經濟部：今年離岸風電 每度5.8元躉購價是高點

2018-06-26 20:34

房東加入包租代管 可減稅

2018-06-27 00:42

趕快買？ 日圓先生：明年日圓會走強

2018-06-27 10:20

經部：風電躉購價將下降

2018-06-27 00:46

70歲買投資型保單 明年起須錄音錄影

2018-06-27 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top