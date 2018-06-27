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行李延誤賠1萬 國泰產：保戶回傳登機證3小時搞定

2018-06-27 05:55聯合報 記者孫中英╱即時報導

要放暑假了。夏天一向是國人出國旅遊旺季，據觀光局統計，去年7至9月出國人次逾407萬，占達全年度的26%。國泰產險營業企劃部協理洪如鋼表示，民眾出遊前若要投保旅行平安險，建議選購包含「旅遊不便險」保障的保單，若遇氣候因素造成班機延誤或航空公司疏失造成行李延誤或遺失，事先有買旅遊不便險，就可降低損失。

國泰產險近日推出「夏日遊」專案，即包含「旅遊平安險及旅遊不便險」，特別針對暑假期間出遊族群，將「行李延誤及班機延誤」的保障提高至1萬元，是「目前業界最高」。洪如鋼表示，保戶只要在投保時提供航班日期及編號，若發生班機延誤且符合理賠資格時，國泰產將主動以簡訊提醒保戶，保戶可線上回傳登機證即完成理賠申請，最快3小時即能完成理賠。

國泰人壽網路投保主打保單，也是旅行平安險。國泰人壽表示，新世代網路客群也需要全方位保障型商品，例如國壽「網投」商品中，就有每天不到10元的「新e路平安傷害險」，適合長期通勤的小資族群無負擔投保。今、2018年前5月，國泰人壽網路投保業績逾5,500萬元，累積投保件數達2萬4千件，其中有超過9成5件數都來自旅平險，投保高峰集中連假及旅遊旺季。

國泰人壽表示，以件數來看，國泰人壽網路投保市占率達36%，居業界第一大，若和去年同期相比，件數成長率更達33%。

國壽表示，民眾對網路投保接受度越來越高，像該公司低門檻高保障的「e把罩定期壽險」與去年11月開賣的政策保單「小額終身壽險微心i」都抓緊現代網路客群偏好「輕薄短小」的低價需求，保費負擔都較輕。但國壽網路投保業績來源，主要還是利變年金險，約占整體業績的65%。國壽iMoney利變年金險，已自6月7日起提高至100萬元，除可躉繳一次給付100萬元之外，也有月繳型、最低月繳1000元就能買到。

國泰人壽表示，不少網路投保族愛好「輕薄短小」保費負擔輕，但具一定保障性質的保單。...
國泰人壽表示，不少網路投保族愛好「輕薄短小」保費負擔輕，但具一定保障性質的保單。圖／國泰金提供。
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國泰人壽國壽理賠
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