八仙塵爆三年 中華開發持續協助受創學生安心就學

2018-06-26 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



2015年六月發生了震驚社會的八仙樂園粉塵爆燃意外，造成十五人死亡、四百餘人受到不同程度燒燙傷，事件發生後引起社會極大的關注。為鼓勵受創的學子安心療傷、無後顧之憂地返回學校完成課業，中華開發金控補助清寒的受創學生至大學畢業的全額學雜費，三年下來，已累計了470補助人次，補助金額達新台幣1,600萬元。

根據教育部學務特教司統計，八仙事件至今(107)年列管的在學學生152人中已有128人重回校園，開發金控將持續提供學雜費補助，期盼所有受創學生都能重返校園，度過低潮，開展人生新頁。

過去三年，受創學生在治療過程都飽受生理與心理衝擊。目前就讀新北市聖約翰科技大學大三的黃姓女同學，手部和腿部43%燒灼傷，原本個性活潑開朗、愛漂亮的她，受傷後萬念俱灰，一度非常憂鬱，朋友們甚至擔心她會想不開。

另一位張姓女同學的受傷程度比黃同學更嚴重，全身體表54%燒燙傷，疤痕攣縮暨皮膚排汗功能減低，直到現在仍須穿著壓力衣。休學期間，兩位女生都興起不復學的念頭，但得知中華開發的學費補助案，兩人選擇回到學校，並且在學校裡成為互相支持、打氣的好夥伴。

聖約翰科大生活輔導室組長周念祖常找校內四位八仙受傷同學一起午餐，成為他們關係緊密的朋友。他說，學校關心學生的校園生活，特別提供張同學免費宿舍並且安排她的好朋友住在鄰近寢室，還將上課的教室安排在一樓，減少移動的不便；輔導室也成立一個Line群組隨時掌握同學需求，同時可以在群組裡分享生活點滴。

校園裡的支持系統，讓這些年輕學生重拾自信。班上同學描述黃姓女同學: 「看她現在穿的時尚牛仔褲，洞愈破愈大，沒問題啦!」從黃同學牛仔褲上的破洞，明顯看到大片結痂痕跡，但這位年輕人已經走出陰霾。