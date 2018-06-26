賣投資型保單給逾70歲者 須錄影音存證

2018-06-26 22:09 中央社 台北26日電



金管會今天宣布修正「投資型保險商品銷售應注意事項」，明年起保險業銷售投資型保險商品給70歲以上客戶，投保過程須錄音或錄影存證，且紀錄須保存至保單有效期間結束後5年。

目前壽險業針對70歲以上保戶行銷保單，雖有事後電訪確認機制，但無法杜絕相關行銷爭議，因部分高齡者可能瞞著家人自行投保，等家人發現老人家花大錢買保險，尤其是不保本的投資型保單時，可能已經來不及，因此引發立法院財政委員會立委關注。

為此，金融監督管理委員會保險局副局長張玉煇表示，保險局已修改法規，增訂保險業銷售投資型保險商品予70歲以上客戶時，銷售過程應經客戶同意後，以錄音或錄影方式保留紀錄，或以電子設備留存相關作業過程軌跡，並應由適當單位或主管人員進行覆審，確認客戶辦理投保投資型商品交易的適當性後，始得承保。

新規定也明定，保險銷售過程的記錄，至少應包含五大項，首先，業務員需出示合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。

其次，業務員需告知保戶，其購買的商品類型為投資型保險商品、保險公司名稱及招攬人員與保險公司的關係、繳費年期、繳費金額、保單相關費用（包括保險成本等保險費用）及其收取方式。

第三，說明商品重要條款內容、投資風險、除外責任、建議書內容及保險商品說明書重要內容。

第四，應說明契約撤銷的權利。

第五，詢問客戶是否瞭解每年必需繳交的保費，以及在較差情境下可能損失金額，並確認客戶是否可負擔保費及承受損失。

為給予保險業者緩衝時間，金管會指出，修正規定預定於民國108年1月1日生效。