央行總裁致函柯拔希：新台幣匯率由市場供需決定

2018-06-26 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行指出，央行舉行理監事聯席會議前，台灣機械工業同業公會理事長透過媒體呼籲，央行應讓新台幣匯率更有彈性，並對企業購買智慧機械及機械業投入智慧機械研發，給予1%以下優惠利率的專案融資貸款。

對此，央行總裁楊金龍於理監事聯席會議翌日(6/22)即致函理事長柯拔希，表達央行匯率政策的立場，並說明國內具多元融資管道。

央行表示，近期由於外界持續關注新台幣匯率議題，央行藉此機會公布致理事長柯拔希信函，重申新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，並將本於職責致力維持外匯市場秩序及新台幣動態穩定。