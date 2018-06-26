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新台幣貶0.9分 收30.412元

2018-06-26 17:07中央社 台北26日電

新台幣兌美元今天開盤價為30.405元，最高30.370元、最低30.425元。...
新台幣兌美元今天開盤價為30.405元，最高30.370元、最低30.425元。 圖／聯合報系資料照
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台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.412元，貶0.9分，成交金額7.77億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.405元，最高30.370元、最低30.425元。

新台幣外匯
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